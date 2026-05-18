皮克敏手遊《Pikmin Bloom》除了有穿戴各種飾品的特殊皮克敏外，玩家本身穿著的「Mii 造型服裝」也是熱門蒐集標的，而對初期入坑玩家來說，在資源較少的情況下，能與 Switch 連動的「歐慶布偶裝」極具吸引力，本文也整理「皮克敏歐慶布偶裝」的拿法、任務步驟等攻略。
歐慶布偶裝怎麼拿？
1、用已連結 Nintendo 帳號的 Switch 玩《皮克敏4》試玩版，並把遊戲進行到「收集1500點能量並結束遊戲內的一天」階段。
2、完成遊戲後，畫面顯示「是否要發送過關資訊？」時，選擇「發送」。
3、開啟「My Nintendo 贈禮頁面」，登入 Nintendo 帳號，並按下「兌換」按鈕取得「兌換序號（促銷代碼）」。
4、前往《Pikmin Bloom》網路商店，並輸入兌換序號、重啟遊戲，就能成功領取歐慶布偶裝。
5、歐慶布偶裝會出現在《Pikmin Bloom》的「個人資料」>「編輯 Mii」>「特殊裝扮」中，玩家可自行更換。
歐慶布偶裝領取條件
歐慶主要出現在《皮克敏4》正式版遊戲，手遊《Pikmin Bloom》中並未現身，不過只要玩家擁有 Switch 或 Switch 2主機，並完成《皮克敏4》的「試玩版」任務，就能夠領取歐慶布偶裝，玩家不必購買《皮克敏4》正式版遊戲。
此外，歐慶布偶裝在《Pikmin Bloom》中，無法透過「解任務、花金幣購買」等方式取得，因此被玩家視為極其稀有的《Pikmin Bloom》Mii 造型，也是目前辨識度最高的人氣聯動裝扮之一。
歐慶是什麼？
歐慶是任天堂《皮克敏4》中，一隻負責協助玩家的可靠太空搜救犬，在遊戲中，歐慶會和皮克敏並肩作戰對付原生生物，也會幫忙搬運寶物，提供各種支援，歐慶毛色是黃橘色，大大的眼睛和可愛的兩隻小短腿設計，受到《皮克敏》玩家喜愛。
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1、用已連結 Nintendo 帳號的 Switch 玩《皮克敏4》試玩版，並把遊戲進行到「收集1500點能量並結束遊戲內的一天」階段。
2、完成遊戲後，畫面顯示「是否要發送過關資訊？」時，選擇「發送」。
3、開啟「My Nintendo 贈禮頁面」，登入 Nintendo 帳號，並按下「兌換」按鈕取得「兌換序號（促銷代碼）」。
4、前往《Pikmin Bloom》網路商店，並輸入兌換序號、重啟遊戲，就能成功領取歐慶布偶裝。
5、歐慶布偶裝會出現在《Pikmin Bloom》的「個人資料」>「編輯 Mii」>「特殊裝扮」中，玩家可自行更換。
歐慶主要出現在《皮克敏4》正式版遊戲，手遊《Pikmin Bloom》中並未現身，不過只要玩家擁有 Switch 或 Switch 2主機，並完成《皮克敏4》的「試玩版」任務，就能夠領取歐慶布偶裝，玩家不必購買《皮克敏4》正式版遊戲。
此外，歐慶布偶裝在《Pikmin Bloom》中，無法透過「解任務、花金幣購買」等方式取得，因此被玩家視為極其稀有的《Pikmin Bloom》Mii 造型，也是目前辨識度最高的人氣聯動裝扮之一。
歐慶是什麼？
歐慶是任天堂《皮克敏4》中，一隻負責協助玩家的可靠太空搜救犬，在遊戲中，歐慶會和皮克敏並肩作戰對付原生生物，也會幫忙搬運寶物，提供各種支援，歐慶毛色是黃橘色，大大的眼睛和可愛的兩隻小短腿設計，受到《皮克敏》玩家喜愛。