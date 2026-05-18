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▲伊能靜（下）說孫楊（上）對愛無止盡的索求，最後會迎來崩塌，雖然兩人會一起成長，但代價太大了。（圖／翻攝自YouTube 芒果TV熱播綜藝）

中國游泳選手孫楊近來和老婆張豆豆登上綜藝節目《妻子的浪漫旅行2026》，孫楊曾在奧運會上拿下3面金牌，是全世界著名的游泳選手，不過他在節目中和老婆互動令人窒息，不僅強迫老婆與他牽手走路，還一天打4通視訊電話，瞬間將他的英雄形象打落谷底，連伊能靜都不知道該說些什麼。34歲的孫楊和29歲的張豆豆結婚2年，有一名孩子，兩人此次一起上夫妻綜藝，原本以為孫楊是霸氣護妻的類型，沒想到是個超級大醋罈，當所有夫妻檔一同旅遊，每一對都是手牽著手，伊能靜偶爾還會熊抱秦昊，孫楊看了看老婆，伸手想拉她，但張豆豆已經冷得不行，一手拿著包包，一手插在口袋裡，示意說，「我們在一起就很好了。」但孫楊不放棄，接著說，「妳另一隻手不也在外面嗎。」張豆豆說，「因為我要拿包啊，老公我們不要糾結這麼一點點，我們兩個一起就很好，陪伴就是最好的，為什麼非要拉著手呢？」孫楊開始耍脾氣，「老婆，我是個人，我看了別人以後我心裡難道會沒有想法嗎？如果大家都是不拉，那我不在意！」最後張豆豆妥協伸手，「那你拉吧。」孫楊這才展開笑容。不僅如此，孫楊說他每天會打4通視訊電話給老婆，不管對方接不接受，但認為這在無形之中也能給到對方安全感。不少觀眾看了都對孫楊的行為感到無言，「根本是張豆豆妻子的糟心旅行」、「豆豆是幼兒園老師吧」、「打著愛的名號，控制狂，好可怕」、「為什麼人家牽你也要牽」。但也有人說孫楊的人生都奉獻給比賽，個性其實很單純。同團的伊能靜則婉轉地說孫楊是屬於愛的索求度很高的類型，好在張豆豆有點遲鈍，否則一般人接受不了，而且不止一次在他們起爭執時說，「你們就是配好的！」