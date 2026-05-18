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受到中東局勢升溫，以及全球經濟前景不明的拖累下，在週末加密貨幣市場在24小時內市值蒸發超過1000億美元（約3.1兆元新台幣），今（18）日持續走跌，盤中跌破7.7萬美元整數關卡。根據外媒指出，隨著投資人風險偏好降溫，近期由比特幣帶動的漲勢逐漸失去動能，加密貨幣市場也出現明顯資金撤離潮。上週末資金快速撤出加密貨幣市場，16日市值從前一日的2.7兆美元（約新台幣85.33兆元）下滑至約2.6兆美元（約新台幣82.16兆元），短時間內大幅蒸發1000億美元。外媒指出，這次的拋售潮波及所有主要幣種，「加密貨幣之王」比特幣狂跌3.24%，落在7萬7878美元價位；以太幣（ETH）跌幅達到3.76%，來到2170美元；Solana（SOL）跌幅最大，挫跌5.97%至85.75美元；XRP重跌4.65%至1.40美元。到底是什麼原因引發這次拋售潮？外媒分析，和美伊戰爭造成的全球地緣緊張、美國通膨高於預期，以及比特幣ETF資金外流等多重因素影響。由於美國總統川普拒絕與伊朗提出的停戰協議，讓荷姆茲海峽持續呈現關閉，連帶讓全球能源危機升溫，推升總體經濟前景不明的不安情緒。此外，美國4月CPI年增率達3.8%，生產者物價指數（PPI）同樣維持高檔，帶動美元走強與美國公債殖利率攀升，市場也開始認為聯準會降息機率降低，根據CME FedWatch工具，交易員目前已開始押注聯準會下一步可能是升息，而非降息，預估聯準會最快可能於2026年12月升息，機率接近51%，到了2027年初，升息預期機率則進一步攀升。而這波跌勢還沒有停止，比特幣價格週一早盤跌破7.7萬美元；以太幣也重挫2.77%，盤中最低觸及2107.24美元。