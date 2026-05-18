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從文字樹洞到動漫洗版 Threads動態貼圖新上線

▲網友整理出 Threads 全新貼圖功能中隱藏的熱門動漫角色，包含像素風的《鬼滅之刃》、《火影忍者》以及變成超萌貓咪造型的《漫威》英雄。（圖／翻攝自 Threads）

《鬼滅》、《火影》、漫威全到齊！「動漫貼圖關鍵字」實測公開



經過實測，目前只要在貼圖功能中輸入對應的關鍵字，就能召喚出以下超人氣動漫作品的角色：



經過實測，目前只要在貼圖功能中輸入對應的關鍵字，就能召喚出以下超人氣動漫作品的角色： 📌《鬼滅之刃》（關鍵字：鬼滅、Demon Slayer）：炭治郎、禰豆子、善逸，音柱、戀柱等，還有超帥的水之呼吸動態招式！



：炭治郎、禰豆子、善逸，音柱、戀柱等，還有超帥的水之呼吸動態招式！ 📌《火影忍者》（關鍵字：火影、Naruto）：鳴人、佐助（包含經典的對決像素）、卡卡西、我愛羅，甚至還有小李踢腿的動態。



：鳴人、佐助（包含經典的對決像素）、卡卡西、我愛羅，甚至還有小李踢腿的動態。 📌《航海王》（關鍵字：One Piece、路飛）：最經典的莫過於「尼卡五檔魯夫」的招牌狂笑跳動姿態，還有索隆與香吉士。



：最經典的莫過於「尼卡五檔魯夫」的招牌狂笑跳動姿態，還有索隆與香吉士。 📌《我的英雄學院》（關鍵字：我英、My Hero Academia）：綠谷出久、爆豪勝己（帶有炸裂特效）、轟焦凍。



：綠谷出久、爆豪勝己（帶有炸裂特效）、轟焦凍。 📌《一拳超人》（關鍵字：一拳、One Punch Man）：像素風的琦玉老師、傑諾斯，甚至還有貓咪造型的琦玉。



：像素風的琦玉老師、傑諾斯，甚至還有貓咪造型的琦玉。 📌《寶可夢》（關鍵字：Pokemon、寶可夢）：皮卡丘、耿鬼、妙蛙種子、仙子伊布、鯉魚王。



：皮卡丘、耿鬼、妙蛙種子、仙子伊布、鯉魚王。 📌《吉伊卡哇》（關鍵字：Chiikawa、吉伊卡哇）：近年最紅的現象級萌物，小八貓、烏薩奇也在其中。



：近年最紅的現象級萌物，小八貓、烏薩奇也在其中。 📌《任天堂皮克敏》（關鍵字：Pikmin、皮克敏）：各色皮克敏在螢幕上可愛擺動。



：各色皮克敏在螢幕上可愛擺動。 📌《漫威宇宙》（關鍵字：Marvel、漫威）：最特別的是這系列變成了「Q 版貓咪化」的復仇者聯盟，包含死侍、金鋼狼、蜘蛛人、鋼鐵人、美國隊長，貓奴兼漫威迷絕對無法抗拒。



：最特別的是這系列變成了「Q 版貓咪化」的復仇者聯盟，包含死侍、金鋼狼、蜘蛛人、鋼鐵人、美國隊長，貓奴兼漫威迷絕對無法抗拒。 ⚠️搜尋小撇步：如果輸入中文搜尋不到，強烈建議改用英文名稱（如 Naruto, One Piece, Marvel）或直接打角色名字，會跑出意想不到的隱藏版貼圖喔！ ⚠️如果輸入中文搜尋不到，強烈建議改用英文名稱（如 Naruto, One Piece, Marvel）或直接打角色名字，會跑出意想不到的隱藏版貼圖喔！

Threads 全新貼圖功能操作指南



Threads的「動態貼圖」功能，不論是自行建立新串文，還是回覆他人的脆文，操作方式都非常直覺。 Threads的「動態貼圖」功能，不論是自行建立新串文，還是回覆他人的脆文，操作方式都非常直覺。

Meta 旗下的社群平台 Threads 於2026年5月中旬推出功能。此功能含大量精緻的「知名動漫」像素與Q版動態貼圖。不管是自 Meta 推出 Threads 以來，憑藉著的獨特魅力，迅速在年輕世代與 Z 世代之間引爆流行，不同於 Instagram 的精緻圖片包袱，Threads 讓用戶能，成為了當代人不可或缺的「社交樹洞」與「資訊流中心」。為了讓這片社群淨土更好玩，Meta 官方也持續推出各項新玩法，像是音樂功能、幽靈貼文等，每次更新都引來萬人瘋玩，本次更新後，用戶不論是在發布新串文、回覆留言，都能直接插入會動的精緻貼圖。特別的是，貼圖庫中藏有，瞬間在社群上引爆「貼圖洗版潮」。1、打開 Threads App，點選底部中央的 「＋」 建立新貼文。2、在文字輸入框下方的工具列（在 GIF 與投票功能旁），點選 「貼圖」圖示（一個微笑方形貼紙圖案）。3、進入貼圖頁面後，可在上方搜尋列輸入關鍵字（例如：火影），或往下滑選擇內建分類。4、點選喜歡的動態貼圖後，按 「發佈」 即可送出。1、點進想回覆的 Threads 串文，按一下 「留言（對話框）」 按鈕。2、注意：不要直接從最底部的快捷欄輸入，必須點入正式的回覆畫面，才會在工具列看到 「貼圖」 圖示。3、點選貼圖圖示、搜尋並加入，即可送出會動的動漫角色。