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韓國瑜創下歷史性會晤 台英互動再升級

▲韓國瑜透露，法國與英國的國會議員將來台訪問，最快一批訂於5月下旬抵達。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

英國重量級議員力挺台灣 民主陣營聯手意味濃厚

法英議員接力訪台 韓國瑜曝最快月底成行

立法院長韓國瑜率領跨黨派立委訪問英國，昨（17）日已返抵台灣，並證實此行曾與英國國會下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）正式會晤。這也是台灣立法院長首次與英國下議院議長進行公開會面，創下台英國會外交新紀錄，引發外界高度關注。立法院訪團於台北時間17日下午返抵桃園機場，韓國瑜接受媒體聯訪時透露，此次出訪法國、英國期間，在國會議長層級上，已先後與法國參議院議長及英國下議院議長直接會面，且相關會晤內容可以對外公布；至於部分敏感人士不願曝光，訪團也完全尊重對方意願。韓國瑜此行先於10日起訪問法國，隨後轉赴英國。由於英國採兩院制國會，下議院不僅掌握實質政治權力，更是內閣官員與朝野攻防的核心場域，因此此次與下議院議長會晤，被視為具有高度象徵與政治意義。事實上，前立法院長蘇嘉全2018年訪英時，也曾與霍伊爾見面，但當時對方的身分僅是下議院副議長。如今韓國瑜則是直接以院長身分，與已升任下議院議長的霍伊爾正式會晤，層級明顯提升。英國國會友台小組14日也特別在下議院替立院訪團舉辦歡迎酒會。儘管當時適逢英國國會新會期剛開議，國王查爾斯三世（King Charles III）才剛完成御座致辭，國會議程極度繁忙，但現場仍吸引大批跨黨派國會議員到場力挺，包含多位資深議員及委員會主席級人物。其中，英國國會友台小組共同主席、工黨議員柴萍恩（Sarah Champion）不僅是下議院國際發展事務委員會主席，同時也是國家安全戰略聯席委員會成員，被視為英國政壇重要人物。她在活動中強調，面對當前國際局勢，民主國家比任何時刻都更需要團結合作，共同應對全球挑戰。駐英代表姚金祥也表示，此次立院訪團與英國國會互動「相當成功」，尤其在國會開議後最忙碌時刻，仍有大量議員踴躍出席歡迎酒會，加上下議院議長百忙中安排會晤，顯示英方對台灣高度重視。韓國瑜返台時更進一步透露，法國與英國國會議員都已承諾將盡快訪台，最快一批可能於5月下旬抵達台灣；柴萍恩也曾預告，自己預計將於今年秋天率團訪台，持續深化雙邊交流。在全球局勢動盪之際，台灣與歐洲民主國家的互動快速升溫，此次韓國瑜率團訪歐，不僅創下台英國會外交新里程碑，也讓外界看見歐洲政壇對台支持力道持續擴大。