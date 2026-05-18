近日媒體披露多間知名連鎖醫美診所疑涉未經同意進行攝錄，引發消費者對個人隱私及消費權益之高度關注。新竹市長高虹安高度重視此案，指示市府消保官11日赴轄內光澤醫美診所及聖宜醫美診所進行現地調查，並要求業者妥善處理消費爭議，確實落實退費機制，保障消費者權益。
消保官表示，醫療診療區域屬高度隱私空間，業者若未事先明確告知並取得當事人同意，即擅自設置攝錄設備，恐已侵害消費者隱私權，除可能違反《醫療法》保密義務外，亦可能涉及《刑法》妨害秘密及妨害性隱私等相關刑責。
消保官指出，實地前往診所瞭解現況時，光澤醫美診所新竹店已發布聲明，表示院內並無隱藏式或針孔攝影設備；聖宜醫美診所新竹店現場負責人則說明，過往於患者簽署療程同意書前，會取得患者同意進行療程錄音錄影，但目前已全面停止相關作業。由於本案涉及刑事責任，相關事證仍由檢調單位偵辦釐清，最終結果仍須以司法調查認定為準。
消保官說明，目前光澤醫美診所新竹店尚未接獲市民提出退費申訴；聖宜醫美診所則已受理2件相關申訴案件。為保障消費者權益，消保官已立即督促業者依公開聲明內容辦理退款事宜。有關光澤醫美診所新竹店部分，現場人員表示，針對尚未使用之療程，消費者可申請全額退款，不收取手續費或違約金，並採現金轉帳方式退還。
至於聖宜醫美診所新竹店，業者已公開表示，針對尚未使用之療程，將提供全額退款且不扣除任何手續費或違約金，現場亦備有現金供退款使用。目前採線上預約方式辦理退費程序，如有疑問，可撥打0800-588-161客服專線洽詢。
另針對轄外愛爾麗醫美診所竹北店部分，該業者亦已發布聲明，表示欲辦理退費之消費者，可透過線上客服或門市預約，由本人攜帶相關證明文件至原門市辦理退費，且不扣除贈品金額及手續費。如有相關疑問，可撥打0800-008-070客服專線詢問。
消保官呼籲，此次事件已引發社會高度關注與消費者不安，業者應重視企業誠信與商譽，積極回應消費者訴求，主動妥善處理退款、補償等後續事宜，並確保客服與服務專線暢通，以展現企業責任。此外，提醒消費者應妥善保存相關證據，包括療程契約、繳費單據、刷卡紀錄、匯款證明、會員資料、通訊與預約紀錄、曾進入診療空間資訊，以及因事件產生心理壓力之相關就醫證明等，以利後續消費申訴、民事求償或司法調查使用。
消保官指出，若消費者認為業者涉犯《個人資料保護法》或《刑法》妨害秘密、妨害性隱私等規定，亦可向警察機關提出告訴（發）。如有相關法律問題，民眾亦可善用市府提供之免費法律諮詢服務，預約後由律師提供專業法律建議，相關資訊可至市府民政處瞭解；若有消費爭議，也可透過行政院消費者保護會線上申訴系統提出申訴，由市府消保官協助協商與調解，或於上班時間撥打1950全國消費者服務專線諮詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
消保官指出，實地前往診所瞭解現況時，光澤醫美診所新竹店已發布聲明，表示院內並無隱藏式或針孔攝影設備；聖宜醫美診所新竹店現場負責人則說明，過往於患者簽署療程同意書前，會取得患者同意進行療程錄音錄影，但目前已全面停止相關作業。由於本案涉及刑事責任，相關事證仍由檢調單位偵辦釐清，最終結果仍須以司法調查認定為準。
消保官說明，目前光澤醫美診所新竹店尚未接獲市民提出退費申訴；聖宜醫美診所則已受理2件相關申訴案件。為保障消費者權益，消保官已立即督促業者依公開聲明內容辦理退款事宜。有關光澤醫美診所新竹店部分，現場人員表示，針對尚未使用之療程，消費者可申請全額退款，不收取手續費或違約金，並採現金轉帳方式退還。
至於聖宜醫美診所新竹店，業者已公開表示，針對尚未使用之療程，將提供全額退款且不扣除任何手續費或違約金，現場亦備有現金供退款使用。目前採線上預約方式辦理退費程序，如有疑問，可撥打0800-588-161客服專線洽詢。
另針對轄外愛爾麗醫美診所竹北店部分，該業者亦已發布聲明，表示欲辦理退費之消費者，可透過線上客服或門市預約，由本人攜帶相關證明文件至原門市辦理退費，且不扣除贈品金額及手續費。如有相關疑問，可撥打0800-008-070客服專線詢問。
消保官呼籲，此次事件已引發社會高度關注與消費者不安，業者應重視企業誠信與商譽，積極回應消費者訴求，主動妥善處理退款、補償等後續事宜，並確保客服與服務專線暢通，以展現企業責任。此外，提醒消費者應妥善保存相關證據，包括療程契約、繳費單據、刷卡紀錄、匯款證明、會員資料、通訊與預約紀錄、曾進入診療空間資訊，以及因事件產生心理壓力之相關就醫證明等，以利後續消費申訴、民事求償或司法調查使用。
消保官指出，若消費者認為業者涉犯《個人資料保護法》或《刑法》妨害秘密、妨害性隱私等規定，亦可向警察機關提出告訴（發）。如有相關法律問題，民眾亦可善用市府提供之免費法律諮詢服務，預約後由律師提供專業法律建議，相關資訊可至市府民政處瞭解；若有消費爭議，也可透過行政院消費者保護會線上申訴系統提出申訴，由市府消保官協助協商與調解，或於上班時間撥打1950全國消費者服務專線諮詢。
更多「醫美偷拍案」相關新聞。