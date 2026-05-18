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賴清德重新定調「台獨」？民進黨駁：對國家主權與兩岸路線清晰且一致

總統暨民進黨主席賴清德昨日出席活動時，提及1999年民進黨黨代表大會所通過的「台灣前途決議文」，與前總統蔡英文的四大堅持就是目前民進黨的政策，所謂「台獨」背後的兩個意涵，「其實是在指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，是在指中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。對此在野砲轟賴清德重新定調台獨，民進黨今（18）日回應，沒有重新定調的問題，強調從前總統蔡英文到總統賴清德，民進黨在國家主權立場與兩岸路線，都是非常清晰且一致。對於賴清德昨日說明台獨兩大意涵，在野砲轟重新定調台獨，民進黨發言人吳崢表示，這不是重新定調的問題。其實一直以來從前總統蔡英文到賴清德總統，民進黨在國家主權定位立場與兩岸關係路線，其實都非常清晰且一致。吳崢說，其實在前總統蔡英文時期，當時就跟社會報告「四大堅持」，其實這些都跟民進黨「台灣前途決議文」內容是完全地相符。總統賴清德上任以來也繼續堅持「四大堅持」，同時也提出四個強化和平的行動方案，來強化國防自主的實力與經濟安全的韌性等，都是政府持續在做的。吳崢表示，總統賴清德昨天是再次向社會說明政府對於台海的態度，台灣跟整個周邊國家的情勢非常清楚，台灣的立場就是維持現狀，維持區域的和平穩定。大家都可以看到台灣在國際上扮演的就是和平且樂於助人的角色。反倒是中國在區域局勢中，一直透過軍演、環台恐嚇製造區域情勢的不穩定跟緊張。