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美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平上週舉行的川習會於15日落幕，台灣成為了會談期間最受關注的焦點之一。台灣駐美代表俞大㵢近日接受美國媒體專訪時表示，川普訪問中國期間，「只聽到中國那一方的說法」，台灣也希望有機會向美方說明「台灣的故事」，並強調台灣「希望和平與穩定」，並稱「真正製造問題的一方是中國。」俞大㵢17日接受CBS政論節目「面對國家」（Face the Nation）專訪時指出，川普在北京停留兩天期間，多次提到台灣問題，但「聽到的只有中國版本的故事」。他表示，台灣「很願意說明我們的立場，也就是台灣經歷的真相，那是一段堅韌不拔，面對中國挑釁堅決抵抗的故事」。俞大㵢強調，北京對台施壓並非近期才發生，而是自1949年中華人民共和國成立以來，已經延續長達77年，「不是民進黨執政、也就是現任執政黨執政之後才開始」，真正製造問題的一方是中國，而非台灣。針對川普暗示可能與賴清德通話一事，主持人提到，自1979年以來，尚未有美國總統與台灣領導人正式通話。俞大㵢回應稱，「拭目以待」，並重申台美之間一直保持密切溝通，但沒有進一步透露細節。談到北京將賴清德視為「台獨分子」，以及川普日前稱「不希望有人因美國支持而推動獨立」，俞大㵢則表示，川普與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在北京期間，都明確重申美國長期對台政策並未改變，台灣對此表達感謝。俞大㵢進一步解釋，所謂「台灣獨立」，是指台灣不受中國侵略與控制。他表示，中華民國本來就是主權獨立國家，「從未隸屬於中華人民共和國」，台灣維持自己的民主制度、生活方式、經濟與高科技產業，這就是台灣所指的獨立意義，「我們主權獨立，不受中華人民共和國併吞為其一部分的企圖左右。」對於川普稱希望「台灣冷靜、中國也冷靜」，外界質疑他可能受到習近平說法影響，俞大㵢認為，川普真正想維持的是台海現狀，不希望任何一方透過經濟或軍事脅迫改變局勢。他表示，台灣一直是負責任的一方，希望維持和平與穩定，並強調台灣「不想要戰爭」。此外，針對美國對台軍售問題，主持人提到，川普在北京受訪時曾表示，將暫緩今年台灣希望採購的部分武器，作為與中國談判的籌碼。俞大㵢坦言，若要避免戰爭發生，台灣就必須具備足夠自我防衛能力，因此取得防禦性武器至關重要。他強調，台灣相信「以實力維持和平」，美國持續對台軍售，不僅符合台灣利益，也有助於維持台海和平穩定，「這樣美國就不需要派遣軍隊跨越9500英里協防台灣」。他更以「住家遭入侵者威脅」比喻兩岸局勢，稱台灣只是想強化自身安全系統，但「入侵者卻抱怨，因為我們提升防禦，讓他更難下手」。