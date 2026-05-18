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質疑賴清德台獨定義！葉元之：等於美國反對中華民國？

痛批民進黨想把中華民國變「台灣國」

葉元之：維持「中華民國」現狀才是最安全道路

美國總統川普日前接受專訪時談及，不希望有人覺得有美國支持就要走向獨立，被解讀為「不支持台獨」；而總統賴清德則重新詮釋「台獨」意涵，強調台灣本來就是主權獨立國家、兩岸互不隸屬，引發政壇熱議。對此，國民黨立委葉元之認為，賴清德的說法根本與川普立場相衝突，民進黨不斷重新定義台獨是「越描越黑」，他痛批：「別聽不懂人家在講什麼，不要自欺欺人啦！」針對賴清德將「主權獨立」與「兩岸互不隸屬」視為現狀，葉元之表示，2300萬人認同中華民國是主權獨立國家，這點沒有問題，但爭議在於，民進黨長期以來一步一步推動「台灣獨立」，甚至主張正名制憲、成立「台灣共和國」，這些內容都明白寫在台獨黨綱中。葉元之認為，川普之所以強調「不支持台獨」，就是在反對民進黨進一步推動法理台獨，但賴清德卻硬把「中華民國主權獨立」與「台獨」畫上等號，這樣等於在說，美國反對中華民國是主權獨立國家。他質疑，民進黨一邊高喊與美國是價值同盟，另一邊卻又用自己的解釋，讓外界誤以為美國反對中華民國，「我真的覺得越講越糟」。葉元之進一步指出，民進黨若真的主張維持現狀，就應該正面面對台獨黨綱問題。他直言，包括前立法院長游錫堃曾提到，讓賴清德當「台灣國主人」，民進黨立委王定宇也多次自稱「台灣國立委」，顯示綠營內部始終存在推動「台灣國化」的方向。葉元之強調，美國之所以反覆強調不支持台獨，就是不希望台海現狀被改變，但民進黨卻不斷硬拗，試圖重新定義台獨。他反問，如果現在的現狀本來就是獨立，那川普何必特別講不支持台獨？更呼籲民進黨：「不要聽不懂人家在講什麼，不要自欺欺人啦！」對於兩岸與美中關係，葉元之認為，川普的態度其實很清楚，就是希望兩岸都不要改變現狀，中國不要片面改變現況，台灣也不要推動法理台獨。他直言，民進黨現在最大的問題，就是不願面對國際現實，反而持續操作政治語言。最後，葉元之也強調，1911年推翻滿清、1912年建立的中華民國，才是台灣最安全、最穩定的道路，「中華民國」也是目前2300萬人民最好的選擇。他呼籲民進黨停止操作台獨議題，「不要一直改變定義，讓大家越聽越糊塗，越講越糟、越描越黑。