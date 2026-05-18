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台北股市今（18）日明顯有壓，開盤下跌76.54點、來到41095.82點，盤中最低一度來到40170.17點、下跌1002.19點，不過隨後有低接買盤挹注，午盤下跌458.33點或1.11%，來到40714.03點。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.41點、來到409.77點，午盤下跌5.76點或1.4%，來到405.42點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、聯電、友達、華邦電、國巨*；午盤個股成交值排行榜前五名為：國巨*、台積電、南亞科、華通、群創。權值股多數熄火，權王台積電開盤跳空下跌40元、來到2225元，盤中最低來到2215元，午盤下跌30元或1.32%，來到2235元；台達電開盤下跌90元、來到1985元，失守2000元關卡，隨後站回2000元，午盤下跌70元或3.37%，來到2005元；聯發科則是開低走高，開盤下跌20元、來到3240元，隨後在買盤挹注下翻紅，午盤上漲85元或2.61%，來到3345元。記憶體族群同步走低，南亞科、華邦電下跌逾4%，力積電下跌逾2%，旺宏下跌逾1%。PCB族群則是漲跌互見，尖點、亞泰金屬跌到跌停板，銘旺科下跌逾6%，定穎投控、台光電、聯茂、台燿下跌逾4%；不過也有個股點火走高，華通、柏承、敬鵬攻上漲停板，新復興上漲逾7%，燿華、立誠上漲逾5%，恩德上漲逾4%。被動元件族群也氣勢強勁，國巨*、光頡、富致攻上漲停板，禾伸堂、信昌電上漲逾9%，大毅、立隆電上漲逾8%，雷科上漲逾7%。網通族群也有買單搶進，啓碁、台嘉碩、耀登、昇達科攻上漲停板，詠業、兆赫上漲逾7%，百一、仲琦上漲逾5%。此外，隨著2026年全球科技大廠全面加速「實體AI（Embodied AI）」與智慧工廠的商用落地，機器人產業已從過去的「題材炒作」正式轉向「實質出貨」的黃金轉折點，資金也開始轉向機器人族群，穎漢、彬台、鈞興-KY、大拓-KY、盟立、泓格、羅昇攻上漲停板，菱光、宇隆上漲逾7%，宜鼎上漲逾6%。