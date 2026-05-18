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▲台中市長盧秀燕強調，即使台積電全球布局計劃有所改變，導致部分產能必須搬到美國，也不會是台中廠。（圖／台中市政府提供，2026.05.18）

繼喊對台軍售案是「非常好的談判籌碼」，美國總統川普再度提到「美國晶片產業遭台灣偷走」、「過去的總統不知在幹嘛」？台中市議員蘇柏興今質詢時，指聽說半數以上的台灣晶片廠要移到美國，台積電台中廠可能不做了。市長盧秀燕則喊「阿彌陀佛」，慶幸當初手腳夠快，新廠很早就開工了，即使未來要動，也不會動到台中，且台積電在台中將有7個廠，可望成為在台灣最大的研發生產聚落。國民黨台中市議員蘇柏興今（18）日質詢時表示，川普在「川習會」後頻頻針對台灣發言，還指美國的晶片產業遭台灣偷走，他問，聽說未來台灣有一半的晶片、晶圓產業將移往美國，台中新廠會不會因此不興建了？經發局長張峯源表示，台積電台中二期將興建4座1.4奈米晶圓廠，去年已開工，預計第1廠於明年中完工，其他3廠也不會停下來。據了解，台積電產能非常吃緊，因顧客的需求必須擴廠，除了台中，新竹、嘉義、台南、高雄都有新建計劃。市長盧秀燕接著說，台積電的訂單已排到2030年之後，且不只在台灣，也在全世界各地興建新廠，台中的投資計劃已經確定且施工中，在中科的7個廠，未來應會是台積電在台灣最大的研發生產聚落。即使全球布局有所改變，導致部分產能必須搬到美國，也不會是台中廠，而是從之後的計劃進行調度。盧秀燕突然喊了句「阿彌陀佛」！慶幸當初地方手腳夠快、中央積極協助，才能很早就開工，目前興建進度很順利。接著她話鋒一轉，表示「要替台積電講講話」，台積電誠意十足，在台灣到處興建晶圓或晶片廠，但台灣的能源足夠因應嗎？台灣的產業要高度發展，且不致與民生用能源產生互相排擠，國家必須要繼續努力，保證水電等能源讓產業無後顧之憂。