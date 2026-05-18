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▲始源是SJ中最有錢的成員，舉手投足間更充滿貴族氣勢。（圖／翻攝自崔始源IG@siwonchoi）

韓國天團SUPER JUNIOR（SJ）的成員始源從小含著金湯匙出生，自己也會賺錢，他曾以輕鬆口吻表示願意掏出500億韓元（約台幣10.6億），來買SJ不跟經紀公司續約的自由，可見其財力雄厚。而始源過去也曾分享自己的投資祕訣，坦言他將重心放在新創公司上，投錢7年來從未虧過。始源2022年登上KBS節目《晨間庭院》，分享自己作為投資人佈局祕訣。始源在節目中透露：「我目前也有在經營新創公司的投資業務，今年已經邁入第7年了。在投資這方面，雖然我自己也還在學習的階段，但當遇到該果斷出手的時候，我也會非常果斷地做出決定。」始源認為入場時機的把握是投資很重要的一環，他雖然做事謹慎，但必要時絕對不會猶豫不決。當被問到「投資最看重的標準是什麼」時，崔始源回答：「接著，主持人委婉地打探起他的投資戰績，問他：「那有賺到錢嗎？」始源有些害羞地笑著坦承：「」他也分享自己當時最關注的投資領域：「從始源的言談中，看得出來他對自己經商手段的自信，事實也真如始源所說，他多半都在賺錢。例如始源曾在2015年買下位於首爾江南區的2層樓舊公寓，當時花費14億韓元（約台幣3168萬元）。始源入手建物後沒直接出租或轉賣，而是把舊房子打掉，重新蓋了一棟3層樓的商業空間，並分租給咖啡店、酒吧、或是小公司當辦公室，讓這棟建物的價格飆漲，目前估值超過54億韓元（約台幣1億2200萬元）。始源則靠著收租，10年間就進帳40億韓元（約新台幣8500萬韓元），把當初投入的資金翻倍賺回。