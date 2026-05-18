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韓國歌手兼演員Rain，近日出演tvN綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，談起自己出道前最艱難的低潮歲月。他坦言，小時候母親離世後家中又突然發生火災，一家人被迫分開生活，自己甚至一度沒有地方可住，只能長期睡在練習室，靠著「不成功就活不下去」的念頭咬牙撐過。節目預告中，Rain回憶練習生時期，當時幾乎沒有回過家，看著身邊許多家境比自己更好的人，讓他更加認定若想成功，就必須付出比別人更多努力。Rain接著透露，母親過世後家裡又遭遇火災，讓一家人瞬間失去住處。父親只能獨自生活，妹妹則被送到姑姑家照顧，而他自己則直接住進練習室，在地上鋪睡袋過日子。當時完全抱著「不是活下來，就是倒下去」的心情，下定決心一定要在演藝圈闖出成績，之所以如此拼命，就是因為深知若沒辦法成功，家人就會繼續過著辛苦生活，因此每天都帶著強烈的危機感在撐。事實上，Rain在成為天王以前，1998年曾以男團Fanclub成員身分出道，之後才在2002年以〈나쁜 남자〉重新以個人歌手身分活動。陸續推出〈躲避太陽的方法〉、〈Rainism〉等代表作，成為韓流代表歌手之一，同時也透過多部韓劇作品在戲劇圈站穩腳步。