我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（18）日明顯有壓，開盤下跌76.54點、來到41095.82點，盤中最低一度來到40170.17點、下跌1002.19點，不過隨後有低接買盤挹注，終場下跌280.54點或0.68%，收在40891.82點，成交量9904億元中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.41點、來到409.77點，終場下跌1.55點或0.38%，收在409.63點，成交量2371.31億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、聯電、友達、華邦電、力積電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、國巨*、群創、南亞科、聯電。權值股多數熄火，權王台積電開盤跳空下跌40元、來到2225元，盤中最低來到2215元，終場下跌25元或1.1%，收在2240元，拖累大盤指數就有199點；台達電開盤下跌90元、來到1985元，失守2000元關卡，隨後站回2000元，終場下跌55元或2.65%，收在2020元，拖累大盤指數就有49點；聯發科則是開低走高，開盤下跌20元、來到3240元，隨後在買盤挹注下翻紅，終場上漲140元或4.29%，收在3400元，挹注大盤指數就有55點。記憶體族群同步走低，南亞科下跌逾2%，旺宏、力積電下跌逾1%，華邦電逆勢上漲0.7%。PCB族群則是漲跌互見，尖點下跌逾9%，台表科下跌逾4%，台燿、聯茂、臻鼎-KY、金像電下跌逾3%；不過也有個股點火走高，華通、柏承、敬鵬、金居攻上漲停板，同欣電、燿華上漲逾4%，景碩、榮科、博智上漲逾3%。被動元件族群也氣勢強勁，國巨*、雷科、光頡、大毅、禾伸堂、金山電攻上漲停板，立隆電上漲逾8%，蜜望實、信昌電上漲逾7%。網通族群也有買單搶進，台嘉碩、萊德光電-KY、啓碁、台嘉碩、耀登、昇達科攻上漲停板，全科、全新上漲逾7%，兆赫、詠業上漲逾6%。此外，隨著2026年全球科技大廠全面加速「實體AI（Embodied AI）」與智慧工廠的商用落地，機器人產業已從過去的「題材炒作」正式轉向「實質出貨」的黃金轉折點，資金也開始轉向機器人族群，穎漢、彬台、鈞興-KY、大拓-KY、盟立、泓格、羅昇、宇隆攻上漲停板，菱光上漲逾8%，宜鼎上漲逾5%。