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三星近年在旗艦平板處理器策略上出現明顯轉變，三星自Galaxy Tab S10系列驚喜採用天璣9300+處理器之後，便開始不再採用高通Snapdragon晶片，轉而投入聯發科Dimensity（天璣）懷抱，如今外媒再爆料，三星旗艦平板將延續此一趨勢，新一代的Galaxy S12沒有意外仍將與聯發科攜手，並且帶來多項AI功能。科技媒體《Android Authority》報導指出，在拆解三星AI Core應用程式的APK程式碼中，在其中一個應用程式碼中發現聯發科天璣9500處理器的引用資訊，該文件並未明確指出其型號為天璣9500，但出現了聯發科使用的型號代碼「MT6993」。報導並指出，這段程式碼實際上並沒有提及任何設備，但這顯示出三星計劃在即將推出的產品中使用天璣9500處理器。然而，根據以往經驗，三星在最近自家兩代高階Galaxy Tab平板電腦中都使用了旗艦級的天璣晶片，因此這款新晶片出現在即將推出的新款Galaxy Tab S12系列中，將也在情理之中。除了處理器型號之外，在程式也顯示Galaxy Tab S12將具備多項AI功能，比如 AI生成桌布、AI影像延展及生成式影像編輯，還有一項harmonization協調統一，目前不知道這項功能為何，有可能是用在拍照或編輯時，調整亮度、顏色以及對比度，讓照片更與實景相符的功能。而三星Galaxy Tab S12系列，預期將推出Tab S12及Tab S12 Ultra兩款，並支援 S Pen，沒有意外三星也將繼續加碼AI功能。作為參考，Galaxy Tab S11系列是去年9月於台灣上市，若三星維持過往「一年一更新」的產品節奏來看，Galaxy Tab S12系列似乎也確實已經在路上