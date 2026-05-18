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國防特別條例在藍白兩黨以人數優勢將「無人載具及其反制系統」共3350億元預算全部刪除。對此，馬文君今（18）日受訪表示，政府去年跟前年買了很多無人機，但性能不好，驗證也不清楚，呼籲國防部要講清楚。馬文君表示，因為無人機的部分，政府在前年、去年買了很多無人機，現在它的功性能不好，她覺得驗證並不清楚，國防部、內政部其他部會其實也編了很多相關預算，立院會把相關數據資料攤開出來，國防部應該把它講清楚，什麼叫做行政無人機，規格怎麼用都應該要講清楚。針對民進黨立委批評傷害台灣產業發展？馬文君回應說，傷害國家國防、浪費國家預算才是真正的傷害，今天產業發展不是編了一點預算就可以寫產業發展、促成成功，產業發展要透過相關直屬單位，像經濟部結合相關產業，讓產業發展才是重點，因為刪凍預算危害產業發展，實在言過其實，這幾年買很多武器沒有到位，買戰備用水8元變成120元，類似這種，希望產業真正落實、好好發展，達到更好更適用。針對川習會後美方仍未公布第二波軍售，馬文君說，就川普總統發言可能會有一些影響，他說後續很快時間內會給出答案，靜待川普決定，雖然美國總統對外做這樣宣示發言，但是美國國會扮演監督力量還是會發出很多不同聲音，在台灣借鏡美國國會發言，如果執政當局總統政策發言不一樣，不是國會全部都要照單全收，希望後續軍購第二階段，甚至第一階段是否如期如實推展，都還要觀察。針對潛艦後續艦凍結119億？馬文君說，看F-16V好了，付錢F-16V一架都沒有到，因為我們不斷持續付款，付了2000億一架都沒有來，潛艦原型艦去年交艦交不出來，今年也延宕，去年的20億還沒執行，今年還要繼續付嗎？應該好好務實建造應該有武器裝備，要錢的時候需求孔急，現在立委強力監督，該有的飛機、飛彈、船艦都沒到位，國不設防，又要怪一個資深委員如果因為批評沒有監督，這才是失職