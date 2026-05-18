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▲動力火車（如圖）上周舉辦演唱會，顏志琳的小女兒顏若霏連三天站上台北小巨蛋擔任合音天使。（圖／記者朱永強攝影）

動力火車昨（17）日結束三場「一路向前 世界巡迴演唱會」，除了找來嘉賓「哈林」庾澄慶、派偉俊以及Hebe（田馥甄），顏志琳的16歲小女兒顏若霏也初登台北小巨蛋擔任合音天使，雖看起來有些緊張，但一開口歌聲讓全場驚艷，連尤秋興都忍不住笑說：「唱得比我們還要好，我們上去當和聲啦！」在會後慶功宴上，顏志琳因女兒甜美長相曝光，讓他躍升「國民岳父」，對此他表示女兒年紀還小不適合談戀愛，要等到18歲，至於出道計畫？顏志琳則埋伏筆：「要看她自己。」顏若霏遺傳爸爸顏志琳的好歌喉，連三天站上台北小巨蛋擔任合音天使，甚至現場清唱，表現讓觀眾驚呼：「可以出道了」、「這才是有實力、外表兼具的星二代」、「很美！歌聲不輸爸爸。」在網路上掀起話題。對此，顏志琳會後受訪時，表示她從小就對唱歌有興趣，這次演唱會剛好讓她學習學習。被問到女兒表現？顏志琳表示：「我個人覺得唱得還可以！」透露事前練唱時有稍微提醒她音準的部分，雖沒有特別分享舞台經驗，但他也有告訴女兒會看到很多人喔，讓她有心理準備。另外，顏志琳表示女兒在第一天登台時最緊張，甚至向尤秋興求救，讓對方笑說自己是泥菩薩過江，自身難保。對此顏志琳直呼最佩服女兒的一點是，即使很緊張卻也絲毫看不出來，台風非常穩！演出後，顏若霏不論歌聲、顏值都獲得稱讚，是否考慮出道？顏志琳未把話說死：「要看她自己，近期內有興趣，搞不好一兩年……」認為女兒說不定之後另有規劃，一切尊重愛女的意願。被問到有人報名當女婿嗎？顏志琳則表示她現在還小，等她18歲再說，也早已跟兩個女兒約定好「18歲再交男朋友，我不會反對。」