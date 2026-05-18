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▲伊能靜（右）邊擦鼻涕，還邊開口安慰孫楊夫妻「沒事的」。（圖／YouTube＠芒果TV熱播綜藝 MangoTV Super Variety）

▲孫楊將自己的固執己見美化成不想半途而廢。（圖／YouTube＠芒果TV熱播綜藝 MangoTV Super Variety）

中國游泳奧運冠軍孫楊近日和體操女神張豆豆登上中國旅遊類綜藝節目《妻子的浪漫旅行2026》，表現卻備受抨擊。4對夫妻一起到俄羅斯旅遊時，孫楊擔任導遊，他帶錯路害大家多繞快20分鐘後，又堅持坐計程車去到原本要去的電車搭乘站，看車子是否還在，選擇放其他人自己步行去坐地鐵。即便伊能靜在一旁緩頰不是他的錯，孫楊的表現依舊引爆負評，被觀眾砲轟他是媽寶、巨嬰。《妻子的浪漫旅行2026》日前播出第5集，由孫楊擔任導遊的集數。當天一早，眾人在飯店集合後出發，要去搭乘當地有名的觀光電車，前往聖彼得堡國立大學朝聖。結果孫楊獨自一人導航，帶大家走往反方向，走了快20分鐘後都沒看到電車站，讓穿著靴子的伊能靜有些體力不支，建議孫楊下次可以把地點傳給大家看，眾人一起導航比較能減輕錯誤。而孫楊沒把這些話聽進去，還是堅持走在最前面，最後節目組看不下去，告知他正確地點，孫楊才知道自己完全帶錯路。當下伊能靜果斷向路人詢問哪裡可以叫計程車，決定叫車前往聖彼得堡國立大學。不過孫楊依舊很固執，計程車到了之後，他堅持要張豆豆陪他先去電車站確認電車是否還在，即便張豆豆勸他早就過了發車時間，孫楊仍執意脫隊前往。其餘3對夫妻則是選擇在路人的建議下，改步行去地鐵站，搭地鐵去聖彼得堡國立大學。孫楊的舉動讓張豆豆不解，他則反駁：「我的目的是，哪怕今天這車，因為我導航我走錯了，但是至少我來看過了，也就證明我努力到過這裡，而不是我都沒有到過這裡、我放棄，我直接去下個地點，這是我一貫以來對做事情的方法」。孫楊認為即便電車已開走，他也想親自看到，這一系列舉動讓觀眾超無言，認為他就是在耍任性，寧願脫隊也要固執己見，「實在不懂為什麼還要特地搭車回去看一眼那個電車是不是真的走了？其他人脾氣好好，是我的話應該會直接生氣了」、「你努力證明自己走錯了，但是這個是團隊，不是你一個人想怎麼樣就怎樣」、「孫楊真的太糟糕了，巨嬰、固執、耍小孩子脾氣」。而孫楊不只帶錯路，早上在飯店集合時，還顧著吃東西、收包包，導致遲到，做事風格相當我行我素。加上他先前說過，自己認識張豆豆是媽媽促成的，兩人的小孩已經2歲了，夫妻倆依舊和孫楊爸媽住一起，這讓外界不免覺得孫楊是「媽寶」，離開媽媽後什麼事都做不好。另外，有了孫楊當對比，粉絲也稱讚伊能靜EQ超高，不僅脾氣好，還能靈活想到應對方法，「伊能靜EQ很高，解決事情的同時，也顧慮到所有人的感受，同時還不會讓自己不好過」、「伊能靜真好能幹，一直在幫孫楊救場，又溫和、又鼓勵，非常照顧孫楊的面子」、「伊能靜說自己年紀大累了，其實是在心疼秦昊拖著病體繞路吧，真的好懂說話」。