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▲7-11抽抽樂最高由365元降為99元。（圖／業者提供）

獵殺大賞攻略：利用7-11官方App實時掌握庫存

第一步： 手機下載並打開 「7-ELEVEN」App。 第二步： 進入首頁，點選內建的「i地圖」功能。 第三步： 在上方篩選標籤中，橫向滑動尋找「抽抽樂」。 第四步： 地圖將即時鎖定周邊門市，點擊門市地標，即可檢視該店目前擁有的品項及庫存。

▲進入 7-ELEVEN App 的「i地圖」後，下滑尋找並點選「一番賞、盒玩、福袋、當筆購」專區地標。（圖／翻攝自 7-ELEVEN App）

▲點選後系統會跳出提示，消費者勾選了解即可開始查詢各門市實際可販售的一番賞數量。（圖／翻攝自 7-ELEVEN App）

拆解一番賞機制：兼具收藏價值與心理博弈的盲盒經濟

大賞（A賞、B賞等）： 多為市面上無單獨販售、工藝精緻且具備升值空間的限定角色模型（公仔），是核心收藏家（Collectors）的主要目標。

小賞（下位賞）： 則由實用性高的動漫週邊（如色紙、玻璃杯、毛巾）組成，確保消費者不會空手而歸。

Last One賞（最後賞）： 為一番賞最經典的精準行銷設計，只要購買該箱最後一張籤的消費者，即可免費獲得該款終極大獎，往往會引發玩家後期的清盒心理戰。

▲日本「一番賞」以 100% 中獎率與精緻的限定公仔為賣點，本次 7-11 清倉品項包含《進擊的巨人》等多款熱門 IP，每抽下殺 99 元引發玩家撿漏潮。（圖／翻攝自萬代南夢宮官網）

傳統通路轉移！連鎖超商大舉引進「一番賞」成營收金雞母

▲臺灣玩家過去想抽一番賞，通常得特地前往台北地下街或傳統玩具店，不僅有營業時間限制，也受到地域限制。（圖／翻攝自台灣萬代南夢宮有限公司）

近日全台7-ELEVEN門市針對特定動漫主題推出出清活動，5/1至5/28限時促銷，原本單抽市價約新台幣340元的一番賞，限時調降至「每抽99元」，降幅直逼3折。本次參與出清的品項涵蓋多款一線動漫與療癒系IP，包含《火影忍者》、《進擊的巨人》、《獵人》、《數碼寶貝》、《膽大黨》、《坂本日常》，以及偏向大眾都喜愛的《寶可夢》、《玩具總動員》、《迪士尼》、《櫻桃小丸子》等。由於價格誘人，部分門市的款式已被搶購一空，為防止徒勞往返，大家可以多利用官方App 一鍵查詢庫存：透過此線上地圖，玩家可精準計算現場剩餘張數與大獎比例，大幅提升抱回A賞與Last One賞的機率。「一番賞（一番くじ）」是由日本萬代南夢宮推出的官方動漫周邊抽獎活動，核心在於「100% 中獎率」與「配率資訊透明」。標準的一番賞通常以「一箱（約60至80張籤）」為單位，獎項依稀有度由大至小以英文字母 A、B、C 等編號排列：臺灣玩家過去想抽一番賞，通常必須特地前往台北地下街或傳統玩具店，不僅受到地域限制，也受限於固定營業時間。近年來，以 7-ELEVEN、全家為首的連鎖超商通路積極開拓非食品類營收，看中日本「一番賞」具備的高單價與高毛利特質，且佔用店面空間極小能創造高效益，因此大舉引進並擺放在結帳櫃檯旁的黃金動線上，成功開創跨界商機。超商通路之所以能吸引大批核心玩家與跨界消費者，關鍵在於破除了傳統小店「配率不透明」的痛點。過去坊間偶爾傳出店家「混籤」或「藏籤」等作假爭議，而連鎖超商由總部統一進貨、嚴格依循日方規範，高商譽成了「公平抽籤」的保障；加上超商 24 小時營業與高密度據點，讓動漫娛樂轉化為大眾日常取貨、買咖啡時就能輕易接觸的「微娛樂」，成功擴大消費客群，成為大眾在日常生活中都能輕易接觸的「小確幸」。