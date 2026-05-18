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威力彩頭獎已連續21期摃龜，今（18）日晚間將再度開獎，根據台灣彩券公司預估，這期頭獎上看5.2億元，但如何買較易中？又要怎麼選號呢？台彩統計，歷年威力彩最常開出的第一區中獎熱門號碼為「24」，至今開過333次，第二區則以「02」最熱門，開過270次，而去（2025）年億元頭獎得主以屬馬、雞最多，星座則是牡羊座最旺。威力彩玩法採雙區選號制，先從第一區號碼1至38中選出6個號碼，第二區號碼1至8中選出1個號碼，並在每週一及週四晚間8點30分開獎，當晚8點為投注截止時間，當日晚間10點公布派彩結果。台彩統計，2025年威力彩共開出5注億元級距的頭獎，發出的頭獎總獎金高達44.4億元，其中2025年2月24日、6月26日開出的頭獎獎金分別高達20.07億元和17.38億元。至於這5注威力彩頭獎主要開在台北市、台中市、高雄市、台南市及新北市，而5張億元頭獎中獎彩券則是平均投注800元，相當於8注。至於什麼人容易中頭獎？台彩統計，2025年億元中獎人生肖以屬馬、屬雞最多，其中屬馬的人已連續2年都是中最多億元獎項，星座則以牡羊座最多，而水象星座包括雙魚座、巨蟹座、天蠍座也是這兩年最旺的星座。在面貌特徵部分，台彩發現，2025年億元頭獎主面貌傾向為圓型臉、額頭高、八字眉、濃的眉毛、大眼睛、雙眼皮、耳垂大、蒜頭鼻、大嘴加薄唇，其中濃眉、耳垂大、蒜頭鼻及薄唇這4個特徵與2024年相同。不過，大家更好奇的是什麼號碼容易中頭獎呢？台彩統計發現，威力彩第一區最常開出的熱門號碼為「​24」，共開過333次，再來是「03」開了329次，「38」也開過329次，最冷門號碼則是「9」，只開過263次，至於第二區最熱門號碼「02」，開過270次，再來是「5」則開了259次，最冷門號碼「6」，目前開了219次。