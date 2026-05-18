我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬斯克是X董事長、特斯拉執行長、SpaceX創始人，有「世界首富」稱號。（圖／美聯社／達志影像）

太空探索技術公司SpaceX傳出將在6月12日上市，順勢帶旺低軌衛星概念股，華通（2313）、昇達科（3491）、啟碁（6285）今（18）日同步亮燈漲停，讓全球首富馬斯克（Elon Musk）再度成為市場焦點。其實，漫威電影《鋼鐵人》中由小勞勃道尼飾演的億萬富豪東尼史塔克，原型人物之一正是馬斯克本人，不只性格與創業背景高度相似，他甚至還曾親自客串《鋼鐵人2》，堪稱現實世界裡最接近超級英雄的人物。小勞勃道尼在《鋼鐵人》系列中飾演的東尼史塔克，擁有驚人的財富、科技頭腦與張揚個性，不但是復仇者聯盟的靈魂人物，也是整個團隊的金主。編劇馬克弗格斯過去就曾透露，這個角色是以馬斯克、川普（Donald Trump）和賈伯斯（Steve Jobs）等知名企業家為靈感打造，其中最核心的藍本就是馬斯克。馬克弗格斯形容，東尼史塔克就像是「擁有賈伯斯的智慧、川普的表演風格，再加上馬斯克的科技狂熱」。也因為這層關係，2010年上映的《鋼鐵人2》中，馬斯克本人直接現身客串，在片中與東尼史塔克短暫交談，讓不少影迷驚呼連連。馬斯克除了是特斯拉的CEO、X（前名：Twitter）的老闆之外，還是太空探索技術公司SpaceX的創辦人，在2019年，SpaceX開始建造龐大的低軌網路衛星系統「星鏈」，並於2020年1月成為世界上最大的商業衛星營運商。根據外媒報導，SpaceX最快將於5月20日公開招股說明書，並有望在6月12日正式掛牌上市，估值上看1.75兆美元（約新台幣55.3兆元），募資規模最高可達750億美元（約新台幣2.36兆元），若順利完成，將創下史上最大規模IPO（首次公開發行）紀錄。消息一出，也帶動台灣低軌衛星概念股全面噴出，華通（2313）、昇達科（3491）、啟碁（6285）等個股今天開盤後不久即攻上漲停，成為市場最熱門焦點。值得一提的是，小勞勃道尼近年在Podcast節目《On with Kara Swisher》中也談到馬斯克，他雖然不完全認同對方某些激進作風，尤其那種「只要趕快上火星就好」的思維，但看著馬斯克一路推動電動車、火箭與社群平台革命，也能理解為何他會成為這個時代最具話題性的企業家之一。