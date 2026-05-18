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民進黨上週正式徵召立委沈伯洋參選台北市長，將正面迎戰尋求連任的國民黨籍市長蔣萬安。隨著選戰正式開打，沈伯洋近期針對雙城論壇、社子島開發、里長滲透等敏感議題頻頻直球對決，也展現積極搶攻市政話語權的企圖心。對此，作家趙曉慧大讚，沈伯洋才剛起跑，卻已經展現「立即上手」的能力，甚至讓人有種「他才是台北市長」的感覺。日前沈伯洋前往大龍峒保安宮參香祈福時，現場有民眾當面提問社子島開發爭議。面對棘手問題，沈伯洋並未閃避，反而當場接過麥克風回應，指出早在2015年柯文哲剛上任時，北市都發局就曾提出多項方案，目前自己的團隊也正在研究，是否能透過混合型方案尋求解方，希望兼顧居民權益與都市發展。趙曉慧昨（17）日在臉書發文表示，自己觀察沈伯洋近期每天的競選行程後發現，無論是談台北市政或公共議題，沈的發言都相當務實、切中核心，而且論述清楚、態度誠懇，也願意正面面對問題。她直言，沈伯洋的競選才剛起跑，「但立即上手的程度卻令我驚艷，好像他才是台北市長」。趙曉慧也進一步指出，沈伯洋身上有一種能讓人安心的特質，會讓人願意把台北市的未來交給他。她更不忘對比現任市長蔣萬安，直言「反觀現在的台北市長，還是那個模樣，整個跟台北市很不熟」，相關發言也再度掀起藍綠支持者熱烈討論。