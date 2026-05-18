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天團動力火車「一路向前 世界巡迴演唱會」昨晚（17日）順利落幕，除了帶來多首經典好歌，說話風格幽默的兩人，也讓現場變成「大型脫口秀」，為大家留下美好回憶。然而慶功記者會上，尤秋興卻坦言有些歌留下小遺憾，可能因哽咽漏唱幾個字，或者因恍神忽然忘詞，但他也認為「都過了！」結束後心情非常放鬆。動力火車昨晚舉辦慶功記者會，首度挑戰台北小巨蛋連唱三場，尤秋興表示唱完覺得非常放鬆，「有種不管唱得怎麼樣都結束了的感覺，一定有好有壞，但都過了。」他表示從第一場到第三場，有些歌留下小遺憾，可能在哽咽時漏唱幾個字，或者因恍神忽然忘詞，但不影響整體演出。至於為何恍神？尤秋興笑說因為看到很多人，覺得很興奮，沒想到就忘記該換自己唱了，而顏志琳則解釋，在台上又要背吉他、又要唱歌，有的歌不是很熟還要稍微看一下歌詞，自爆：「有時候停住的時候，是因為提詞機卡住了。」連續飆唱三天，尤秋興自嘲「找罪受」，直言真的蠻辛苦的，因為光是唱一場就會有壓力，更何況是三場，對聲音也是很大的考驗，顏志琳也說：「第三天我個人覺得自己唱得很吃力，假音幾乎都沒辦法唱，可能聲音啞了。」不過，尤秋興反而覺得自己是越唱越好，到了最後嗓子開了、狀況更好，認為每個人狀態不一樣，所以每天都必須調整。結束小巨蛋演出後，歌迷們也期待未來是否挑戰大巨蛋？對此尤秋興鬆口「大巨蛋可以考慮試試看！」另外動力火車此次演唱會門票開賣秒殺，他們也很感謝大家的支持：「只有謝謝可以表達我們此刻的心情。」同時不忘宣傳6月將到成都開唱，8月則是會前往新加坡，持續帶來精彩演出。▲動力火車（如圖）結束小巨蛋演出後，鬆口：「大巨蛋可以考慮試試看！」（圖／記者朱永強攝影）