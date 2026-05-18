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▲28年前轟動全台灣的JOJO林（左）抱嬰兒要王文洋驗DNA案，兒子（右）拍片公開他母親近況為腦中風。（圖／翻攝自JOJO林兒子YouTube@MaiMai is here麥麥在這裡）

28年前曾轟動全台的「JOJO林事件」，因女主角「JOJO林」當年抱著嬰兒現身、要求與宏仁集團總裁王文洋驗DNA，甚至爆出恐嚇勒索320萬元的風波，成為當時媒體瘋狂追逐的焦點。JOJO林的兒子近日罕見透過影片公開發聲，除了澄清母親是腦中風而非植物人，也揭開豪門風波背後，家屬多年來重複被新聞撕開傷疤的無奈。1998年，一名自稱「JOJO林」（本名：林爰君）的女子，出面爆料自己與王文洋有一段地下情，甚至抱著一名嬰兒大動作召開記者會。她在鏡頭前聲淚俱下，指控該名嬰兒就是王文洋的親生骨肉，要求男方負起責任，更藉此勒索超過320萬元。為了自證清白，王文洋果斷配合做了DNA鑑定。檢驗結果出爐後真相大白，這名嬰兒與王文洋根本沒有任何血緣關係。整起事件純屬JOJO林為了貪圖財富、自導自演的敲詐騙局。最後JOJO林因恐嚇取財、誹謗等罪名被判刑入獄。由於近年有許多名嘴、新聞節目再度翻出這樁陳年舊案，甚至有些報導直接定調JOJO林如今已變成植物人。對此，JOJO林的兒子出面駁斥，澄清母親其實是「腦中風」，雖然無法正常說話，但大腦非常清醒。兒子表示：「我媽是有意識的，她認得旁邊的人是誰，有感受、只是沒辦法正常講話，所以很多時候想表達事情，她只會哭。」他坦言，看到名嘴在節目上講得彷彿非常了解整件事，但事實上根本沒有任何人聯繫過家屬，「內容跟我們家屬所知的事情，其實有很大的落差。」面對28年前不光彩的過去，JOJO林的兒子表示，並非想要替母親犯下的錯誤翻案或洗白。但他眼中的母親，並不是新聞上那個被標籤化、惡魔化的人。「她其實很任性、很直率，但也很容易相信別人。」兒子回憶，母親以前對朋友非常好，身邊總是圍繞著很多人，直到後來生病了，那些所謂的朋友才一個個慢慢消失。但無論外界如何評價，「不管發生什麼事，他還是我的媽媽，也是我唯一的家人。」對大眾而言，28年前的豪門勒索案或許只是一篇茶餘飯後的八卦；但對家屬來說，每一次新聞被重新翻出，就是對著他們的傷口再刺一次。兒子表示，如果自己不站出來說話，就再也沒有人能幫母親發聲了，「我最害怕的不是媒體，而是有一天他離開之後，大家記得的只剩下20年前那段新聞。我希望有一天大家記得的，不只是那些新聞，而是他還留下一個很努立活著的孩子。」