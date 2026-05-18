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台股今（18）日慘跌，盤中一度下殺千點，回測4萬點關卡，不過，被動元件抗跌，再度回歸！國巨今日開高走高，午盤飆漲停鎖死，更創出分割後天價；台嘉碩開低走高，早盤也衝漲停；蜜望實盤中也一度觸及漲停，隨後漲勢收斂，其他如華新科、禾伸堂、信昌電等也同步大漲。台股今日開低震盪，截至上午11點15分，盤中最低達40170點、一度大跌1002點，所幸午盤跌幅收斂，暫時力守月線。而被動元件股成為盤面上，逆勢強漲的族群。國巨今日開盤狂飆，午盤亮燈漲停，鎖死在501元，也寫下分割以來新天價，市值更衝破兆元，氣勢驚人。而台嘉碩也攻上漲停，蜜望實開盤雖跳水跌至盤面下，但早盤翻紅一度觸及漲停，截至午盤也有6%以上漲幅。其他如禾伸堂也逼近漲停板，午盤飆漲逾9%；信昌電漲逾7%、華新科漲逾4%。國巨公布4月自結合併營收140.39億元，月增3%、年增22%，創下單月營收歷史新高；以美元計價則月增3.6%、年增25.9%，顯示匯率因素並未壓抑實質成長動能。累計前4月自結合併營收達522.05億元，較去年同期成長22.5%。公司指出，4月營收持續走高，主要受惠於五一連假前客戶提前備貨，加上AI相關應用拉貨動能延續。就結構面而言，AI應用業務在整體營收的佔比從去年底約12至13%，於今年第一季已提升至13至14%，公司預期年底有望進一步升至15%。第一季合併毛利率38.1%創近三年高點，歸屬母公司業主獲利80.01億元，每股稅後純益3.9元禾伸堂4月合併營收14.27億元，月增10.67%、年增21.12%；累計前4月50.46億元，年增10.16%，為近四年來最佳單月表現。第一季稅後獲利4.75億元，年增70%，每股純益2.86元，創近16季新高。公司AI相關營收占比目前達19%，電源客戶涵蓋國內外三大廠商，已切入高階AI伺服器電源供應鏈，並布局800V HVDC（高壓直流）商機。業界預期全年AI比重有機會倍增，進一步支撐營運表現。禾伸堂第一季財報公告後，三大法人合計買超10624張，法人關注度明顯升溫。而華新科集團旗下信昌電4月營收4.19億元，年增20.36%；累計前4月達14.37億元，年增11.47%。目前產能全數滿載，交期已大幅拉長至16週，為被動元件族群中交期延伸幅度最顯著的個股之一。第一季單季EPS 1.19元，稅後純益年增率高達69.7%，毛利率顯著修復。公司掌握上游陶瓷粉末自給優勢，在AI晶片功耗持續拉升的趨勢下，電力架構對中高壓電容與大功率電阻的需求呈倍數增長，使信昌電在這一波缺貨潮中具備較強的議價空間與獲利槓桿。市場分析，儘管目前整體市況仍處於溫和復甦階段，但隨著部分客戶拉貨意願提升，加上終端應用如網通、車用、AI伺服器等持續發展，市場對被動元件族群下半年展望多持樂觀態度。法人近期報告也陸續釋出正面看法，建議投資人可持續關注各大廠的訂單能見度與產品組合優化狀況，並留意法人籌碼的變化，判斷資金是否持續回流。