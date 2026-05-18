我是廣告 請繼續往下閱讀

IU和邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》在16日迎來大結局，除了劇情設定和道具備受罵聲，劇情也因為設定不夠完整、角色動機交代不清而引發觀眾不少批評。而編劇特別親自執筆推出原創網路小說《21世紀大君夫人 in 皇家學校》，也在昨（17）日正式公開。內容深入刻劃了主角李完與哥哥李煥、嫂嫂苡廊之間錯綜複雜的家族糾葛，將原本破碎的時間線與角色心路歷程進行了完整的補充。看劇的時候，許多觀眾無法理解邊佑錫飾演的李完（後封：理安大君）為什麼如此不受重視？原來悲劇源自於上一代的王位爭奪。李完的父親當年作為次子，正是因為哥哥無嗣暴斃才得以繼承王位，隨後又捲入毒殺嫂嫂的猜忌中，因此父王才會一生執著於「長子繼承制」，各種牽制理安大君。身為長子的李煥天生精神脆弱且體弱多病，每當李煥闖禍，父親就會無端打壓優秀的次子李完，試圖以此捍衛長子的威嚴。李完雖然年少時曾對王位有過憧憬，但長大後選擇認命，反而享受次子獨有的自由，直到哥哥與尹苡廊（大妃娘娘）的政治聯姻打破了這份平靜。在哥哥的國婚籌備期間，發生了動搖兄弟關係的轉折。前任王后臨終前將一枚戒指留給李完，然而父王和宗親試圖施壓強索作為大婚賀禮，但因為是媽媽特地留給自己的，李完生平第一次死守底線並反抗成功，這也讓外戚開始對李完產生戒心。與此同時，精神飽受折磨的李煥一度下定決心反抗父親，計劃公開病情並退位將世子之位讓給李完。李完在震驚之餘，心中也曾燃起對夢想的悸動，然而李煥最終在府院君的政治威脅下默默放棄了計劃。直到國婚當天得知真相的李完感到被背叛，憤怒地與哥哥決裂。不久後老國王駕崩，李煥因精神崩潰無法主持大局，緊急回國的李完代替哥哥承擔起喪主重任。在即位儀式後，兄弟倆短暫和解，李完在哥哥膝頭痛哭，宣洩失去父親的悲傷。李煥登基四年來因無子嗣，導致尹氏外戚勢力膨脹，李煥為了牽制外戚，刻意維持李完作為「第一順位繼承人」的頭銜。讓原本是朋友的李完和苡廊在頻繁共同執行公務的過程中，逐漸變成了互相防備的政治對手。之後苡廊產下嫡長子李贇（世子），王室迎來短暫和平，但李煥為了保護兒子免受王冠重壓，極力推遲冊封世子，反而不斷抬高李完的地位，讓李完痛苦地意識到自己正被一步步逼入絕境。隨著李煥病情惡化至失憶，內閣著手協調由李完攝政，各方勢力在漫長的拉扯中完全忽略了李完本人的意願。最終就是我們在劇中看到的片段了，苡廊驚覺李煥正偷偷寫下將王位禪讓給李完的教旨，引發夫妻激烈爭吵，接著宮中突發大火，李煥抱著守護弟弟與兒子的決心在火海中喪生，悲痛欲絕的李完看著哥哥留下的龍袍，在心底暗自發誓，後半生一定會替哥哥守護好年幼的姪子。