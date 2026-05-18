我是廣告 請繼續往下閱讀

在野轟賴清德再定義台獨 王定宇：用這議題威脅台灣就中共跟國民黨

轟中共把擁有任何主權視為台獨 王定宇嗆藍：那有什麼好挑戰的？

總統暨民進黨主席賴清德昨日出席活動時，提及1999年民進黨黨代表大會所通過的「台灣前途決議文」，與前總統蔡英文的四大堅持就是目前民進黨的政策，所謂「台獨」背後的兩個意涵，「其實是在指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，是在指中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。對此在野砲轟賴清德重新定調台獨，綠委王定宇反嗆，國民黨或某些人想要操弄這議題，「我們要問清楚，你們定義的台獨，是跟中共一樣，還是台灣總統府與美國一樣？」對於賴清德昨日說明台獨兩大意涵，在野砲轟重新定調台獨。王定宇表示，全世界最喜歡提台獨的議題，甚至於用這議題來威脅台灣的，大概只有中國共產黨跟中國國民黨。這題其實很簡單，就是大家對台獨的定義到底是什麼。王定宇表示，美國總統川普提到，講的就是現狀很好，不要去用武力或其他方式去改變現狀，而總統賴清德一再闡述，中華民國是主權獨立的國家，2300萬人在台灣，有民主的方式去改變任何想改變的，去維護所想維護的，所以如果以這樣的定義，所謂維持現狀，台灣政府跟美國總統川普的想法是一致的。王定宇說，想改變現狀的是中國，用台獨對台灣進行武力威脅，而中國對台獨的定義很清楚，就是台灣擁有任何形式的主權，無論叫中華民國、台灣或維持現狀，都認為這都叫台獨。王定宇提到，所以現在真正的命題是，國民黨或某些人想要操弄這個議題，要問清楚他們定義的台獨，是跟中共一樣，還是跟總統府或美國一樣？台灣現在的現狀是2300萬人，擁有自己的國家，國家名稱叫中華民國，清楚明瞭。這個國家已經是一個獨立、主權獨立的國家了，沒有什麼再宣布的必要，就算要宣布要改變，是由人民做決定，而非政黨，這個定義是台灣主流社會的共識，而這個定義是總統川普或國務卿盧比歐所說的現狀。因此王定宇說，改變現狀的中共，是把擁有任何主權、台灣人擁有任何主權與選擇權都視為台獨。所以中華民國、台灣、維持現狀，都不見容於中共的以台獨威脅的立場。那國民黨的立場到底是什麼？如果定義是跟現狀一樣，那有什麼好挑戰的？但如果定義是跟中共一樣，配合中共所謂反台獨，甚至於配合文攻武嚇，要消滅的是中華民國啊，有沒有想清楚？