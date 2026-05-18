開放世界探索遊戲《車居綠活》（Outbound）於5月11日上市，玩法休閒、主打好友合作的特質，讓《車居綠活》發售前在 Steam 願望清單榜上有名，但不少玩家購買後認為遊戲體驗未達期待，紛紛流下負評，想不到《車居綠活》開發商 Square Glade Games 竟留言希望退款玩家能「刪除負評」，頓時引起一陣公關危機。
主打開放世界探索 遊戲內容少到不行
《車居綠活》原先主打開放世界探索，以露營車為主題，讓玩家們一起打造可移動的基地，但上市後被發現「遊戲流程過短、系統深度不足、畫風可愛但缺乏內容」，部分任務獎勵機制也出現異常，Steam 平台這才出現玩家反映意見的言論。
求玩家移除負面評論 開發團隊引起反效果
對小型獨立團隊來說，遊戲出現一些狀況在所難免，Steam 的評論系統也是希望透過玩家回饋促進遊戲品質，不過據 Reddit 等多個社群討論，《車居綠活》官方卻回應「如果玩家想申請全額退款，可以透過 Steam 支援處理，並移除負面評論。」
由於 Steam 對遊戲開發者使用評論功能，有一套明確規範，強調開發者可以回覆玩家意見，但若要求玩家刪除、修改負評，將會影響「評論公正性」；這也讓許多觀望《車居綠活》的玩家產生反感，導致負評數量不斷攀升。
《車居綠活》炎上狂燒 團隊道歉了
團隊被炎上後，Square Glade Games 也發布正式聲明道歉，「我們真誠為近期回覆方式帶來的不適致歉，我們理解這樣的溝通方式讓許多人感到不妥」，並承諾未來不會再要求玩家修改或刪除負評，過去相關留言也已刪除。
據了解，遊戲在 Steam 平台收到負評，會直接拉低整體評價百分比，導致遊戲在商店首頁曝光度降低，玩家購買意願自然會下降，但透過《車居綠活》炎上事件，「拒絕他人評論」反而更讓人產生反感。在 Square Glade Games 道歉後，目前《車居綠活》在 Steam 的評價才有緩慢回升，處於「大多好評」等級。
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《車居綠活》原先主打開放世界探索，以露營車為主題，讓玩家們一起打造可移動的基地，但上市後被發現「遊戲流程過短、系統深度不足、畫風可愛但缺乏內容」，部分任務獎勵機制也出現異常，Steam 平台這才出現玩家反映意見的言論。
對小型獨立團隊來說，遊戲出現一些狀況在所難免，Steam 的評論系統也是希望透過玩家回饋促進遊戲品質，不過據 Reddit 等多個社群討論，《車居綠活》官方卻回應「如果玩家想申請全額退款，可以透過 Steam 支援處理，並移除負面評論。」
由於 Steam 對遊戲開發者使用評論功能，有一套明確規範，強調開發者可以回覆玩家意見，但若要求玩家刪除、修改負評，將會影響「評論公正性」；這也讓許多觀望《車居綠活》的玩家產生反感，導致負評數量不斷攀升。
團隊被炎上後，Square Glade Games 也發布正式聲明道歉，「我們真誠為近期回覆方式帶來的不適致歉，我們理解這樣的溝通方式讓許多人感到不妥」，並承諾未來不會再要求玩家修改或刪除負評，過去相關留言也已刪除。
據了解，遊戲在 Steam 平台收到負評，會直接拉低整體評價百分比，導致遊戲在商店首頁曝光度降低，玩家購買意願自然會下降，但透過《車居綠活》炎上事件，「拒絕他人評論」反而更讓人產生反感。在 Square Glade Games 道歉後，目前《車居綠活》在 Steam 的評價才有緩慢回升，處於「大多好評」等級。