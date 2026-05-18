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祝賀「川習會」圓滿落幕，分享美中峰會成果

聚焦北韓議題：川普強調美韓緊密合作不變

川金會未如預期上演，短期內重啟對話仍具挑戰

深化美韓同盟：全面推進「領袖聯合事實清單」

區域安全聯動：川普同步與日本首相高市早苗通話

美國總統川普（Donald Trump）15日結束訪中行程後，隨後在17日時與韓國總統李在明通話，除了討論美中峰會結果之外，還針對美韓合作、伊朗局勢與北韓（朝鮮）無核化等議題交換意見，雙方再度確認對「朝鮮半島和平」的共識。根據韓聯社報導，此次電話會談由韓方提議，李在明17日晚間10點開始，與川普進行了約30分鐘的通話。這是李在明去年6月上任後，時隔345天再度與川普進行的第二次通話，也是繼去年10月29日在慶州舉行韓美元首會談後，兩國領導人時隔200天的再度直接對話。李在明在通話中對川普圓滿結束對華國事訪問表示祝賀，並評價稱美中維護好雙邊關係有利於實現印太地區乃至全世界的和平繁榮。川普13至14日對中國進行訪問，並於15日時與中國國家主席習近平舉行峰會。川普則在電話中向李在明分享美中峰會會談結果內容，話題涉及美中關係、經濟與貿易協議，以及朝鮮半島與中東的局勢。雙方也在通話中，就南北韓問題進行交流。李在明肯定川普與習近平針對韓半島（朝鮮半島）議題的建設性對話。川普則明確表示：「將在韓美緊密合作的基礎上，為朝鮮半島的和平與穩定發揮必要的角色並做出貢獻。」報導指出，此番發言展現出他對該項議題的關注依然不減。外界普遍評估，此次美中峰會並未深入探討朝鮮半島議題，加上近期爆發伊朗戰爭，甚至有推測認為，北韓問題在川普總統的優先關注清單中已有些微退居幕後。不過在17日的電話會談中，幾乎大部分時間都留給了北韓問題。據了解，川普還提及北韓領導人金正恩對其抱有好感、且表達了會面意願，並表示若未來與金委員長會面，將會在第一時間與李在明取得聯繫。不過報導指出，雖然外界原先期待在川普訪中期間能夠促成會晤北韓最高領導人金正恩，但最終未能實現。多數分析認為，美朝對話要在短期內重啟並非易事。即便如此，也有聲音指出，雙方維持溝通本身仍有助於延續和平進程的「動能」。與此同時，美韓領袖皆對朝中關係展現關注。川普透露中方高度關切北韓擁核問題，李在明則對於川普與習近平就南北韓問題所進行的建設性討論表達肯定。李在明於今年年初對中國進行國是訪問，並在韓中領袖峰會上向習近平提出請求，希望中方「能包含北韓核武問題在內，在韓半島議題上扮演調停者的角色」。因此有觀察認為，隨著韓美兩國持續合作尋找韓半島問題的解決方案，李在明與川普未來也有望針對中國在此過程中的角色與定位進一步集思廣益。川普、李在明通話時，還就去年達成的「領袖聯合事實清單」（JFS）交換意見。雙方一致認為，這份協議能推動韓美同盟關係更上一層樓，具有歷史性意義，並一致同意共同推進協議的全面落實。領袖聯合事實清單包括兩國關稅磋商的後續措施，如韓方對美投資、擴大韓方在鈾濃縮及乏燃料後處理方面的許可權、韓方建造核動力潛艇等。韓國和日本都是與中國相鄰的國家，同時在兩國的國家安全上又高度依賴於美國的軍事保護。川習會15日結束之後，川普也曾與日本首相高市早苗進行約15分鐘通話。據悉，高市早苗在中日關係日益緊張的背景下，一直密切關注美中會談結果，並積極推動儘早與川普通話來了解美中的對話結果。