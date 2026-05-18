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▲重讀（右）表示不知道火槍有經過改造，不過他與孫安佐（左）在3年前就曾一起拍過火槍的影片。（圖／翻攝YouTube）

藝人孫安佐因涉嫌改造槍械與拍攝自製噴火槍影片遭羈押禁見後，前任經紀人「重讀」（陳昱中）也因持有大麻問題遭警方調查，最終以3萬元交保，不過他先前公開表示：「無法再控制孫安佐！」並宣布卸下經紀人身分後，立刻遭網友痛批是在「切割責任」，對此重讀昨（17）日深夜發出4點長文聲明，強硬反擊外界質疑，並表示孫安佐「直接爆氣硬拍」。重讀首先針對「做筆錄切割孫安佐」的說法開砲，強調偵查程序本就不公開，所有參與者手機也早被警方扣押，「有什麼能造假？」更反嗆酸民「偽證罪知道是什麼嗎」。他表示，自己在警局與地檢署待了長達18小時，全程配合調查，認為外界不該憑空猜測，更質疑部分網友根本不了解司法程序。針對外界最關心的火槍拍攝過程，重讀也首度還原內幕，他表示原本拍攝的5支影片都有正式合約與腳本，內容根本沒有提到火槍實驗，沒想到拍攝當天孫安佐突然堅持一定要加入「改良發明」的火槍內容，甚至放話「不拍就不要拍」，當場情緒失控爆氣。重讀坦言因對方過去已有相關經驗，又不斷保證「絕對沒問題」，團隊最後才妥協拍攝。此外，重讀也強調自己與團隊一直以為那些只是生存遊戲道具，根本不知道槍枝有改裝問題，他表示如果早就知道相關裝置具有違法疑慮：「家人跟身邊的人一定會阻止！」他更直言自己又不是開玩具槍工廠，不可能了解所有細節，希望外界不要再隨意抹黑，強調大家對這次事件其實都感到相當震驚與害怕。面對網友狂轟「無情切割」，重讀情緒激動表示：「講我切割的人，可以去撞牆了。」他坦承自己早就和孫鵬約法三章，只要再發生無法控制的情況，就不再擔任經紀人。重讀也透露，自己其實沒有從孫安佐身上賺到多少錢，甚至還曾幫忙墊付欠款、安排公益活動，希望帶對方慢慢走回正軌，無奈感嘆：「我已經盡力了，這樣也叫切割嗎？」