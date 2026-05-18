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四大主題！百座立體公仔與巨型氣偶重現名場面

▲在「CHIIKAWA DAYS」特展中，購買「特典套票」的粉絲，可以在展場內舉起專屬的「討伐棒」，親自觸發隱藏的影像與聲光效果！（圖／0% TAIPEI）

▲台北站的最大亮點莫過於由作者 Nagano 親筆創作的「台灣夜市」限定系列。（圖／0% TAIPEI）

CHIIKAWA DAYS 台北特展地點、時間、購票方式

▲吉伊卡哇特展「CHIIKAWA DAYS」將於7月4日至9月27日在華山1914文創園區開展。（圖／0% TAIPEI）

去年在香港掀起瘋狂排隊潮的將在今年夏天抵達臺灣，開展。除了規模直接比照香港特展，同步引進互動裝置提升沉浸感，更特別設計全新。特展將採取，首波門票將於5月23日中午12時正式啟售。本次展場設計以「衣、食、住、行」四大主題為核心，帶領粉絲一步步走進吉伊卡哇的世界，展區內將有總計，生動重現漫畫中的經典場景，從療癒的網咖、拉麵店，到驚險的監獄與熱血的討伐名場面，絕對讓粉絲拍到手機沒電！吉伊卡哇「CHIIKAWA DAYS」台北站特別引進了引人入勝的互動裝置，購買「特典套票」的粉絲，可以在展場內舉起專屬的「討伐棒」，親自觸發隱藏的影像與聲光效果，不只可以用眼睛觀賞，還能切身感受與吉伊卡哇、小八貓、兔兔一起踏上日常冒險的樂趣。除了再現香港特展的精彩內容，。在熟悉的日常夜市背景中，吉伊卡哇與夥伴們將化身為滷肉飯、地瓜球、珍珠奶茶等在地美食，展現出既親切又驚喜的全新面貌，並推出多款極具收藏價值的「台味」限定周邊。「CHIIKAWA DAYS」展覽，7月4日至7月6日不開放現場當日券，特典套票預定5月23日中午12點開賣，一般門票則於6月6日中午12時正式開售。2026年7月4日（六）至9月27日（日）華山1914文創園區 東2館四連棟（台北市中正區八德路一段1號）7月4日至7月31日：每日10:00 -19:00（首月提早一小時開館，18:20最後入場）8月1日至9月27日：每日11:00 -19:00（18:20最後入場）5月23日中午12:001580元（限量發售）單人全票1張 + 「討伐棒紀念禮盒」1 組（內含 3 款隨機的 RFID 發光討伐棒 1 款、以及包含特典限定「睡衣派對款」在內的全 9 款角色名牌吊飾套裝）。6月6日中午12:00490 元附贈入場禮「角色名牌吊飾」1 款（8款隨機，不含睡衣派對款）。7/4 前特典套票每人限購 4 張、一般全票每人限購 4 張。主辦單位預計於5月24日舉辦「開賣慶典快閃活動」。