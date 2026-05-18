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前總統馬英九開撕跟隨10餘年心腹蕭旭岑，在接受專訪時更坦言心痛並暗自流淚，蕭旭岑、王光慈涉及財政紀律問題，對這種事將「六親不認」，後續由董事薛香川、尹啟銘、李德維成立三人小組進行調查，馬英九基金會今（18）日發文表示，李德維承諾將在本週四董事會提出三人調查小組之調查結果。馬英九基金會表示，有關處理前員工蕭旭岑、王光慈違反基金會內部紀律，涉嫌侵占、背信等罪一案，由於董事會於今年3月27日成立三人調查小組後，至今仍遲遲未能提出調查報告。馬英九在本月11日親自致電給薛香川、尹啟銘、李德維等三人調查小組成員，詢問調查進度，並邀請出席本週四董事會，增選新任董事。基金會指出，薛、尹二人未接電話，只有李德維有接聽，並於通話中承諾本週四將出席董事會，並通知調查小組其他二人一起出席，同時承諾將於董事會中提出三人調查小組之調查結果。最後基金會也表示，上週又有AI生成影片在網路平台及群組流傳，內容謊稱李德維等三人調查小組已經辭職，且本基金會已將蕭、王二人移送法辦，進而大肆抹黑攻擊執行長戴遐齡及趙少康、金溥聰等三人。由於前述影之內容乃心存惡意、憑空捏造，特此鄭重聲明澄清，以正視聽，並請社會大眾勿以訛傳訛相關不實言論。