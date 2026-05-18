我是廣告 請繼續往下閱讀

賈永婕反擊：重點是對土地的主權認同與珍惜

台北101董事長賈永婕近日受邀上YouTube節目《下班去吃飯》，與主持人邰智源大聊「愛台」話題，不過卻因一句「不當台灣人就走啊」惹上麻煩，她本人則重申，自己談的從來就不是政黨認同，而是對這塊土地最基本的主權認同與珍惜。對此，前立委沈富雄分析，賈永婕雖然行動力十足，但在政治判斷上「還是太嫩了」，甚至認為她最大的問題，就是不知道自己哪裡講錯。沈富雄17日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，賈永婕當然有權利對政治議題表達個人看法，但從她近來幾次公開發言來看，給人的感覺就是「很衝動、愛說話」。他認為，賈永婕雖然行動力很強，但在政治判斷上「還是太嫩了」。沈富雄更直言，賈永婕應該再多歷練，「功夫沒到，就不要亂講話」。面對輿論延燒，賈永婕也隨即透過臉書發文回應，坦言沒想到節目中的一段談話，竟會引起如此大反響。她表示，外界有不少人刻意對號入座、甚至扭曲她原本的意思，還有人揚言「等她下台後才要去台北101消費」。賈永婕強調，自己真正想表達的，從來不是政黨立場，而是對這塊土地最基本的主權認同與珍惜。她指出，在民主社會中，本來就可以支持不同政黨、批評政府、監督制度，但若對台灣只剩否定、輕蔑與敵意，不願為台灣的努力與成就喝采，甚至選擇不當台灣人，那就真的不要委屈自己。針對外界延燒的國籍話題，賈永婕也親自澄清，自己與家人「只有一本護照，就是中華民國護照」，從未申請、也從沒想過擁有其他國家護照。她強調，熱愛台灣、熱愛中華民國，從來不是對立，「我們可以有不同立場、不同聲音，但請不要否定我們共同站立的這塊土地」。