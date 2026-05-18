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女神Vivian徐若瑄出道至今36年，日前她在三立都會台全新實境訪談節目《坐吧！聊聊》深聊一路走來的刻苦歷程。14 歲就開始扛起家計、人生搬過60次家的她表示，童年的漂泊與在日韓異鄉孤身打拚的孤獨，讓她至今仍維持滿檔的工作節奏，很懂得善用時間和有限的資源，演藝工作之外，還幫許多歌手寫歌詞，連在飛機上拿嘔吐袋都可以，她說：「我發現不停下來，才是我的安全感。」徐若瑄表示，她的童年生活極度不穩定，小學六年期間就念了五所學校，成長過程中搬家次數甚至超過60次。因為媽媽從不多作解釋，也讓她從小就習慣了漂泊。14歲那年，為了替家裡分擔生計，國中剛畢業的徐若瑄從台中北上，參加《TV新秀爭霸戰》選拔。在一眾科班出身與專業舞者的強敵環伺下，她表示當年參賽的原因極其單純，因為第一名有送摩托車。純粹想幫家裡忙，成為她星路的起點。隨後她雖然加入少女隊，但僅維持短短2年就解散，又為她開啟飛往日韓打拼的契機。雖然有機會到日本發展，但完全不會日文的徐若瑄，只有一週的時間準備，就出發到異鄉打拚。到了日本、連日文都還沒學好，公司竟又臨時安排她先到韓國發專輯。在語言完全不通的兩國之間兩頭燒，成了她人生中最刻苦的記憶。徐若瑄表示，不管工作再怎麼辛苦、受挫，她從不輕易在人前落淚，「如果我哭了，都是因為太想家了。」21歲那年，她終於靠著不懈的努力與血汗，買下人生第一棟房子送給家。因著不能停下來的危機感，也化作她驚人的創作能量。徐若瑄在節目中特地帶了多年的珍貴手稿，由於當時工作滿檔、經常飛往世界各地，她許多膾炙人口的歌詞，包括給周杰倫的〈可愛女人〉、林俊杰的〈愛笑的眼睛〉、王力宏的〈柴米油鹽醬醋茶〉，創作量可觀，有時還是在飛機上的空檔完成，在沒有筆記本的緊急時刻，讓主持人黃鐙輝讚嘆：「這些根本可以放博物館了吧！」