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▲陳重銘勸狄鶯夫妻不要再出手救小孩。（圖／不敗教主－陳重銘臉書）

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐（本名孫健豪）因改造火槍在河堤旁實驗，涉犯公共危險罪、恐嚇公眾罪，昨（17）日遭士林地院裁定羈押。對此，理財專家「不敗教主」陳重銘在臉書發文，勸狄鶯不要再想辦法救兒子，認為他們夫妻倆之前為了救在美國犯罪的孫安佐，已經賣掉一間房子了，如今孫安佐又被抓，他們不如就放手「讓監獄來管教」。陳重銘昨晚看到孫安佐被羈押的消息，在臉書發文，「上次在美國打官司，父母賣了一間房子！如今又進去了，我是覺得不要再救他了，父母既然管不好，就讓監獄來管教！律師費也不要再花了，省下來等他出獄後，再慢慢的花！」陳重銘認為，孫安佐這輩子其實只要安分守己，根本就不會缺錢，「他的問題在於父母，一切都幫他準備好了，完全都不用去工作賺錢，人生沒有目標，閒閒沒事做就只會搞怪！」對於狄鶯責怪中研院為何不吸收孫安佐這個聰明的小孩，陳重銘無奈直言，「好吧，媽媽眼中的孩子，都是天下第一聰明的。我是台科大機械碩士，過去還在高職教機械科，我應該也算是英才吧！CIA怎麼沒有來吸收我呢？」最後，陳重銘也強調，古人云慈母多敗兒，「孩子要教，絕對不能寵」。陳重銘的貼文曝光後，網友看了也紛紛留言，「我也覺得不要再救了，孫鵬不會教就讓國家來教，就不信他有幾間房子可以給他兒子這樣敗」、「每天遊手好閒的，都不用幹正事，真好命」、「不是，怎麼一堆人在討論媽媽問題，我覺得爸爸問題也是很大」、「老師說的對！父母不要再花錢救孫安佐了，等他出獄後再給他花錢吧！」而狄鶯夫妻賣房的說法出現在2018年，當時孫安佐因持有手槍和子彈，還曾開玩笑說要用槍攻擊學校，因此遭到逮捕。狄鶯夫妻赴美救子，花了大量律師費，因此才選擇低調出售位於北投豪宅，想要變現來支付相關開銷。不過有房仲稱由於狄鶯夫妻開價8600萬，金額太高，所以房子有點難賣，最終究竟有沒有成交，狄鶯夫妻也未對外明說。