再過幾天5月20日除了是大家很愛的「我愛你」諧音之日，同時這天也是今年第三個天赦日。命理師柯柏成表示，當天還巧逢文殊菩薩、文財神比干聖誕，是三神同時加持的罕見吉日，非常適合考生祈願考運、一般人求取正財升官的絕佳時機，切記不要亂求橫財、報復或損人利己之事，否則將會害到自己。
520正巧集結三大吉日！考生祈運、上班族求正財時機到
柯柏成提到，本週三（20日）為農曆四月初四，是今年第三個天赦日，正好遇上文殊菩薩聖誕、文財神比干聖誕，三種吉祥機緣首次匯聚在同一天，有三神的加持，對於祈願考運、智慧、求學上進及正財升遷者極其難得，千萬不可錯過。
柯柏成說，天赦日的正能量靈動力最強，是向玉皇大帝誠心懺悔求赦免的日子；文殊菩薩，全稱德號文殊師利菩薩，是佛教四大菩薩之一，代表無上般若智慧；文財神比干則是主管正財、事業運、官運的神明。
天赦日遇到文殊菩薩、文財神聖誕！千萬不可亂求橫財「害到自己」
天赦日除了拜拜外，當天「煮錢水添財」也是相當不錯，準備168元的硬幣，放入水中煮沸後，端著鍋子在屋內走動，象徵財富滿盈，冷卻後將錢幣擦乾放在家中財位，也能當成錢母。柯柏成說，把上次天赦日煮過的錢布施出去加入善的循環，而因與文殊菩薩、文財神聖誕同一天，三種吉祥機緣交匯增加當天特殊性與感應，尤與升學、求職、國考等方向高度契合。
柯柏成表示，如果家中有考生，可帶著最常使用的2B鉛筆或作答筆，赴文殊菩薩寺廟過爐或於佛前祈求加持，祈求外在的考試順利，更求內在安心、定神、智慧明朗。如果是上班族，柯柏成解釋，文財神掌正財、事業運、官運，但要注意，比干是商紂王叔父以忠貞正直聞名，重視「以德聚財」，宜祈求下半年升遷及正財爆棚，心念偏邪者將難以感應，更忌拜拜求橫財、報復或損人利己之事，恐害人不成反害己。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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柯柏成提到，本週三（20日）為農曆四月初四，是今年第三個天赦日，正好遇上文殊菩薩聖誕、文財神比干聖誕，三種吉祥機緣首次匯聚在同一天，有三神的加持，對於祈願考運、智慧、求學上進及正財升遷者極其難得，千萬不可錯過。
柯柏成說，天赦日的正能量靈動力最強，是向玉皇大帝誠心懺悔求赦免的日子；文殊菩薩，全稱德號文殊師利菩薩，是佛教四大菩薩之一，代表無上般若智慧；文財神比干則是主管正財、事業運、官運的神明。
天赦日除了拜拜外，當天「煮錢水添財」也是相當不錯，準備168元的硬幣，放入水中煮沸後，端著鍋子在屋內走動，象徵財富滿盈，冷卻後將錢幣擦乾放在家中財位，也能當成錢母。柯柏成說，把上次天赦日煮過的錢布施出去加入善的循環，而因與文殊菩薩、文財神聖誕同一天，三種吉祥機緣交匯增加當天特殊性與感應，尤與升學、求職、國考等方向高度契合。
柯柏成表示，如果家中有考生，可帶著最常使用的2B鉛筆或作答筆，赴文殊菩薩寺廟過爐或於佛前祈求加持，祈求外在的考試順利，更求內在安心、定神、智慧明朗。如果是上班族，柯柏成解釋，文財神掌正財、事業運、官運，但要注意，比干是商紂王叔父以忠貞正直聞名，重視「以德聚財」，宜祈求下半年升遷及正財爆棚，心念偏邪者將難以感應，更忌拜拜求橫財、報復或損人利己之事，恐害人不成反害己。
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