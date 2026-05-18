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▲台中市有高達2萬張的廢床墊難以去化，長期日曬雨淋恐淪為蛇鼠溫床。（圖／賴朝國提供，2026.05.18）

台北鼠患引起全國恐慌，台中市長盧秀燕啟動「台中NO鼠」計劃，在上週六舉辦全市大掃除，綠營大酸是「找志工掃馬路擺拍的公關秀」，藍營也不領情。市議員賴朝國今天出示3千多床墊鋪成的「新萬里長城」畫面，痛批市府只會要求清潔隊大掃除，卻無視全市2萬張廢床墊已是老鼠溫床，環保局如果連基本功都做不好，再怎麼喊防鼠都是枉然。國民黨市議員賴朝國今（18）日質詢時，出示以3千張廢床墊鋪成、看不到盡頭的「床墊路」。他表示潭子清潔隊的出入道路，9個月前開始堆積廢床墊，當時民眾反映有礙觀瞻，清潔隊長解釋是廠商機器壞掉，會盡快解決，沒想到床墊路像貪食蛇一樣不斷增長，現在已經1公里，還被當地民眾戲稱「新萬里長城」。環保局長吳盛忠表示，台中市1年產生7萬張廢床墊，各區清潔隊的人力不好處理，因此環保局委託廠商進行破碎與標售。過去的標案，由於廠商所得須分給環保局，得標廠商見利潤微薄，常推托機械壞了，因此台中市至今仍有約2萬床無法處理，現在要比照台北、新北的單價，以勞務採購進行第2標。至於潭子區清潔隊堆置的廢床墊，屬傳統彈簧床有1690床、獨立筒1491。易處理的傳統墊將以人工方式逐一分拆，不易處理的獨立筒，由環保局協調廠商處理。不過環保廠商各有既定工作，臨時增加工作量得要有新設備，所以才改勞務採購，他有信心盡快解決。賴朝國則不看好，表示第2標已流標2次，清潔隊員既要配合「台中NO鼠」計劃，還要人力拆解廢床墊，數量這麼多，一天能拆幾床？相較隔壁的苗栗縣，縣長鍾東錦主張「人工拆是最笨的」，由縣府採購機械處理，以避免清潔隊員在惡劣工作環境得塵肺病，直轄市的台中竟還在用人工？難道不知老鼠不會在路上走，而是躲在這些滋生蚊蟲的髒亂點嗎？更何況這些堆得駭人的髒亂點，還是公部門自己製造的，他呼籲長期性問題不能只是治標，眼看盛夏將屆，環境衛生問題將更嚴重，市府不能再漠視。