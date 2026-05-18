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失業救命錢誰能申請？「缺工就業獎勵」申請對象與條件

勞工申請資格

▲勞動部推出「缺工就業獎勵措施」，讓符合資格勞工領到最高10萬8000元補助。（圖／勞動部）

雇主適用資格

如何拿到津貼？核發的三大關鍵條件

缺工就業獎勵最高領10.8 萬！待越久領越多

▲勞動部推出「缺工就業獎勵措施」申請流程。（圖／勞動部）

勞工與企業雙贏！「勞工就業通計畫」打造正向循環

勞工失業救命錢來了！為因應國際情勢對台灣就業市場帶來的影響，勞動部持續推動勞工就業通計畫，其中針對製造業與照顧服務業推動「缺工就業獎勵措施」，不但協助失業勞工快速轉職補足缺工問題，也讓符合資格勞工領到最高10萬8000元補助，《NOWNEWS》也整理出詳細申請資格條件、以及申請步驟。勞動部指出，這項補助計畫旨在鼓勵失業勞工受僱於特定行業，紓緩特定產業的缺工情形。申請對象分為勞工與雇主兩大類，資格規範如下：有意願受僱於特定行業之失業勞工，須向公立就業服務機構辦理「求職登記」，並符合下列情形之一：失業期間連續達 30 日以上者。屬於非自願離職的失業勞工。經公立就業服務機構專業評估推薦者。若失業勞工從事主管人員、經理人員、商業及行政專業人員、商業及行政助理專業人員、事務支援人員等行政管理內勤工作，則不適用本補助要點。若欲從事「機構照護服務工作」之勞工，除符合上述條件外，尚須受過照顧服務員應有時數之專業訓練，並取得結業證明或領有照顧服務員技術士證。屬於外國人從事就業服務法審查標準所定之「特定製程行業」或「特殊時程行業」。具有經濟部工業局或自由貿易港區管理機關核發之特定製程、特殊時程行業之證明文件。雇主辦理求才登記時，求才薪資必須達到勞動部依就業服務法規定公告之「合理勞動條件薪資基準」以上。符合資格的失業勞工，在經公立就業服務機構推介予雇主後，必須滿足以下條件方可開始領取受僱期間的津貼：須於推介之翌日起 7 日內，將「就業與否回覆卡」送達公立就業服務機構。必須在同一個事業單位連續就業滿 30 日以上。平均每週工作時間必須達到 35 小時以上。本項就業獎勵措施採取「階梯式遞增」的獎勵機制，鼓勵勞工在缺工產業長期留任。每人最長發給 18 個月，津貼額度規劃如下：透過長達 18 個月的穩定補助，提供勞工投入特定製程或照顧服務產業的實質誘因，最高可領滿 10.8 萬元。勞動部勞動力發展署說明，「勞工就業通計畫」進一步整合了多元就業資源。對於受國際情勢影響的產業失業勞工，除了依法協助請領失業給付、提供客製化媒合服務外，還搭配了「勞工跨域就業補助」及「缺工就業獎勵」，全力協助勞工排除就業障礙、儘速重返職場。同時，該計畫也從雇主端著手，提供「僱用獎助」、「工作崗位訓練補助」及「職務再設計」等支持措施。這不僅降低了企業的用人與培育成本，也大幅提高雇主僱用失業勞工的意願，成功形成「勞工願意做、企業願意用」的正向循環，在穩定國內就業的同時，也達到降低國內聘僱外籍勞工之目的。