南韓演員朴恩斌、車銀優主演的Netflix原創韓劇《超能路人甲》已於2026年5月15日正式上線，全劇共8集、總片長562分鐘（約9小時22分鐘），由《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅》導演劉仁植執導，《雞不可失》編劇許多仲操刀，故事以1999年千禧末日傳言為背景，描述一群原本毫不起眼的社區居民意外獲得超能力後，被迫聯手對抗反派勢力。《NOWNEWS今日新聞》整理《超能路人甲》收看平台、Netflix線上看連結、完整劇情介紹、角色解析，以及必看3大亮點，帶你一次看懂這部結合動作、喜劇、奇幻與超級英雄元素的最新韓劇。
📌以下為本文重點：
《超能路人甲》收看平台、線上看連結
《超能路人甲》劇情介紹
《超能路人甲》角色介紹
《超能路人甲》必看3大亮點
《超能路人甲》收看平台、連結
類 型：動作、喜劇、奇幻、線上看連結
導 演：劉仁植
編 劇：許多仲
語 言：韓文
集 數：8（總片長562分鐘（9小時22分鐘）
主 演：朴恩斌、車銀優、崔代勳、林成宰、金海淑、孫賢周
開播日：2026年5月15日
收 看：Netflix
線上看：https://www.netflix.com/tw/title/81948067
《超能路人甲》劇情介紹
《超能路人甲》是一部背景設定在1999年的動作冒險喜劇。故事描述在千禧年前夕，末日傳言鬧得人心惶惶，一群住在同個社區、原本毫不起眼的「路人甲」，意外獲得超能力，並被迫組隊對抗企圖破壞世界和平的反派勢力。
《超能路人甲》角色介紹
殷彩馜／朴恩斌 飾演
朴恩斌飾演海城市餐廳「大手飯店」老闆的孫女殷彩馜，從小因患有心臟病，由祖母金田福一手帶大。她個性直來直往，講話不拐彎抹角，在當地還被取了「瘋狗」的外號，但其實比誰都更有責任感。
某天，她意外獲得「瞬間移動」的超能力，原本平凡的生活也因此徹底改變。起初她對突如其來的能力感到不知所措，但憑著天生樂觀又不服輸的個性，逐漸學會接受這份改變，並開始踏上全新的冒險。
李雲情3972／車銀優 飾演
車銀優在劇中是海城市政府特別招募的空降公務員，個性一板一眼、做事講求原則，還擁有能隔空操控物體的「念力」超能力。殷彩馜在意外獲得能力後，便把他當成自己的「師父」，總是跟在他身邊學習如何運用超能力。
雖然他表面上看起來循規蹈矩，實際上卻一直在暗中追查海城市接連發生的失蹤案件。原本對人保持距離、不輕易敞開心房的他，也在與殷彩馜相處的過程中，逐漸改變了看待世界與他人的方式。
孫京勳／崔代勳 飾演
崔代勳在《超能路人甲》中飾演海城市出了名的「麻煩人物」，讓當地人頭超痛。某天，他意外和殷彩馜一起捲入事件，並因此獲得能操控磁力的超能力，只不過這項能力並不完美，時常在關鍵時刻出包。儘管如此，他最後還是選擇站到殷彩馜身邊，和她一起對抗強大的反派勢力，成為這場超能力冒險中不可或缺的一員。
姜羅賓／林成宰 飾演
林成宰在《超能路人甲》是海城市公認的「頭號冤大頭」，總是莫名其妙被捲進各種麻煩。他和彩馜一起遭遇意外後，意外獲得了擁有驚人力量的「怪力」超能力。雖然這項能力並不完美，使用時也有不少限制，他仍選擇和彩馜站在同一陣線，一起對抗強大的反派。
金田福／金海淑 飾演
金海淑在《超能路人甲》是殷彩馜的祖母，也是她在世上唯一的親人。她經營著海城市家喻戶曉的餐廳「大手飯店」，在當地是無人不知、無人不曉的人物。看似只是性格強勢又充滿氣場的餐廳老闆娘，實際上卻藏著一段充滿傳奇色彩、同時帶有黑暗祕密的過去。
河元道／孫賢周 飾演
表面上是冷靜理性、凡事講求邏輯的科學家，實際上內心藏著不為人知的黑暗慾望。他是超能力組織「神童企劃」的負責人，也是整起事件背後最關鍵的人物之一。
《超能路人甲》必看3大亮點
亮點一：
這部影集不僅由經典韓劇《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅》的導演劉仁植執導，在台創夏新台幣1.17億元票房的神級喜劇片《雞不可失》許多仲編劇執筆，更找來《非常律師禹英禑》女主角朴恩斌再度合作，黃金陣容讓作品未播先轟動。
亮點二：
朴恩斌這次徹底顛覆過去形象，從天才律師變身成個性火爆、被封為「瘋狗」的海城市女孩殷彩馜，不但動作戲份大幅增加，還要挑戰瞬間移動的超能力設定；車銀優則擺脫高冷王子路線，飾演一本正經的神祕公務員，和朴恩斌組成又鬥嘴又並肩作戰的全新搭檔，火花十足。
亮點三：
不同於一般超級英雄作品，《超能路人甲》把重點放在「超能力也會出包」的設定上。無論是磁力、怪力還是瞬間移動，每項能力都有缺陷與限制，角色常在關鍵時刻鬧出笑話，讓整部劇在熱血之餘也充滿《雞不可失》式的荒謬喜感。
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《超能路人甲》劇情介紹
《超能路人甲》角色介紹
《超能路人甲》必看3大亮點
類 型：動作、喜劇、奇幻、線上看連結
導 演：劉仁植
編 劇：許多仲
語 言：韓文
集 數：8（總片長562分鐘（9小時22分鐘）
主 演：朴恩斌、車銀優、崔代勳、林成宰、金海淑、孫賢周
開播日：2026年5月15日
收 看：Netflix
線上看：https://www.netflix.com/tw/title/81948067
《超能路人甲》劇情介紹
《超能路人甲》是一部背景設定在1999年的動作冒險喜劇。故事描述在千禧年前夕，末日傳言鬧得人心惶惶，一群住在同個社區、原本毫不起眼的「路人甲」，意外獲得超能力，並被迫組隊對抗企圖破壞世界和平的反派勢力。
《超能路人甲》角色介紹
殷彩馜／朴恩斌 飾演
朴恩斌飾演海城市餐廳「大手飯店」老闆的孫女殷彩馜，從小因患有心臟病，由祖母金田福一手帶大。她個性直來直往，講話不拐彎抹角，在當地還被取了「瘋狗」的外號，但其實比誰都更有責任感。
某天，她意外獲得「瞬間移動」的超能力，原本平凡的生活也因此徹底改變。起初她對突如其來的能力感到不知所措，但憑著天生樂觀又不服輸的個性，逐漸學會接受這份改變，並開始踏上全新的冒險。
李雲情3972／車銀優 飾演
車銀優在劇中是海城市政府特別招募的空降公務員，個性一板一眼、做事講求原則，還擁有能隔空操控物體的「念力」超能力。殷彩馜在意外獲得能力後，便把他當成自己的「師父」，總是跟在他身邊學習如何運用超能力。
雖然他表面上看起來循規蹈矩，實際上卻一直在暗中追查海城市接連發生的失蹤案件。原本對人保持距離、不輕易敞開心房的他，也在與殷彩馜相處的過程中，逐漸改變了看待世界與他人的方式。
孫京勳／崔代勳 飾演
崔代勳在《超能路人甲》中飾演海城市出了名的「麻煩人物」，讓當地人頭超痛。某天，他意外和殷彩馜一起捲入事件，並因此獲得能操控磁力的超能力，只不過這項能力並不完美，時常在關鍵時刻出包。儘管如此，他最後還是選擇站到殷彩馜身邊，和她一起對抗強大的反派勢力，成為這場超能力冒險中不可或缺的一員。
姜羅賓／林成宰 飾演
林成宰在《超能路人甲》是海城市公認的「頭號冤大頭」，總是莫名其妙被捲進各種麻煩。他和彩馜一起遭遇意外後，意外獲得了擁有驚人力量的「怪力」超能力。雖然這項能力並不完美，使用時也有不少限制，他仍選擇和彩馜站在同一陣線，一起對抗強大的反派。
金田福／金海淑 飾演
金海淑在《超能路人甲》是殷彩馜的祖母，也是她在世上唯一的親人。她經營著海城市家喻戶曉的餐廳「大手飯店」，在當地是無人不知、無人不曉的人物。看似只是性格強勢又充滿氣場的餐廳老闆娘，實際上卻藏著一段充滿傳奇色彩、同時帶有黑暗祕密的過去。
河元道／孫賢周 飾演
表面上是冷靜理性、凡事講求邏輯的科學家，實際上內心藏著不為人知的黑暗慾望。他是超能力組織「神童企劃」的負責人，也是整起事件背後最關鍵的人物之一。
《超能路人甲》必看3大亮點
亮點一：
這部影集不僅由經典韓劇《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅》的導演劉仁植執導，在台創夏新台幣1.17億元票房的神級喜劇片《雞不可失》許多仲編劇執筆，更找來《非常律師禹英禑》女主角朴恩斌再度合作，黃金陣容讓作品未播先轟動。
亮點二：
朴恩斌這次徹底顛覆過去形象，從天才律師變身成個性火爆、被封為「瘋狗」的海城市女孩殷彩馜，不但動作戲份大幅增加，還要挑戰瞬間移動的超能力設定；車銀優則擺脫高冷王子路線，飾演一本正經的神祕公務員，和朴恩斌組成又鬥嘴又並肩作戰的全新搭檔，火花十足。
亮點三：
不同於一般超級英雄作品，《超能路人甲》把重點放在「超能力也會出包」的設定上。無論是磁力、怪力還是瞬間移動，每項能力都有缺陷與限制，角色常在關鍵時刻鬧出笑話，讓整部劇在熱血之餘也充滿《雞不可失》式的荒謬喜感。