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交通部推動「駕照管理三策略」加嚴汽機車筆試、強化違規行為回訓矯正、加嚴吊銷駕照者重考辦法。交通部今（18日）預告修法， 未來曾遭吊銷駕照且禁考期間達3年以上者，不能再直接重考拿照，必須先回駕訓班完成駕駛訓練課程，才能重新申請考照，預計今年6月30日上路。為撕掉「行人地獄」標籤，交通部推動「駕照管理三策略」，包含考照制度、回訓制度及高齡換照，為配合駕照管理制度精進措施、強化違規駕駛人矯正教育機制，以及加嚴吊銷駕照3年以上者重考辦法，交通部今預告修正「道路交通安全規則」、「受終身不得考領駕駛執照限制重新申請考驗辦法」、「民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法」等3項法規。交通部表示，為提升整體道路交通安全，規範受吊銷駕駛執照不得考領期間達3年以上者，重新申請考領駕照前須完成駕駛訓練課程，補強其對交通法規認知、安全駕駛觀念及風險辨識能力，健全駕照管理制度完整性。交通部指出，今預告的3項法規，主要是配合駕照管理3策略中，回訓制度強化違規行為回訓矯正，加嚴吊銷重考禁考3年以上者重考強制完成駕駛訓練，預計今年6月30日上路。根據公路局統計，每年吊銷駕照禁考3年以上者，機車、汽車各有5000人次。公共運輸及監理司說明，過去吊銷駕照3年以上者，處分期滿後即可直接重新考照，但考量3年期間很多法規及規範有所更新，因此修法要求處分者需先完成駕訓班課程才可考照，確保學習到最新的交通法令。公共運輸及監理司也提醒，若未依規定先完成駕駛訓練課程再取得駕照，開車上路等同無照駕駛，根據《道路交通管理處罰條例》第21條規定，未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，機車駕駛人可處新台幣18000元以上36000元以下罰鍰，汽車駕駛人可處新台幣36000元以上60000元以下罰鍰。