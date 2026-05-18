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▲馬丁貝克公司生產的 US14A NACES 彈射椅。（圖／Martin-Baker官網）

美國愛達荷州昨（17）日舉行的一場航空展傳出相撞意外！兩架美國海軍EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機不幸在空中相撞，並墜毀，所幸機上全部4名機組人員皆安全彈射逃生。戰機相撞意外發生在愛達荷州西部芒廷霍姆空軍基地（Mountain Home Air Force Base）舉行的「愛達荷銀翼」（Silver Wings of Idaho）航空展，墜機事件發生後，基地立即實施了封鎖，當天剩餘的航空展活動也全數取消。由波音公司研發、生產的EA-18G被譽為「地球上最強電戰機」，擁有新一代電子對抗設備，能遂行機載電子攻擊（ AEA ）任務，具備干擾或癱瘓敵方通訊、雷達、資料傳輸鏈與指揮系統的性能用來取代服役超過40年的EA-6B「徘徊者」（ Prowler ）電戰機。EA-18G是由 F/A-18F Block II超級大黃蜂（Super Hornet）戰機機體所改裝而來，僅移除機上的機砲，機上仍保留11個武器掛載點，等於保留了超級大黃蜂戰機全部武器系統和優異的機動性能，能夠執行空對空作戰任務。目前EA-18G的使用國，除了美國海軍外，還包括澳洲。2012年12月，美軍曾在日本三澤空軍基地部署EA-18G 。澳洲皇家空軍2013年向波音公司採購的12架EA-18G「咆哮者」電戰機，每架約1.5億美元，於2017年7月全數交機完畢，成為美國圍堵中國軍事擴張得力助手。日本防衛省也曾傳出考慮引進EA-18G，一旦日後形成戰力，將共同成為協助美國圍堵中國軍事擴張的助手。2025年2月，1架美國海軍EA-18G電戰機在北島海軍站對面的北聖地亞哥灣墜毀，2名機組人員也是使用馬丁貝克（Martin-Baker）生產的 US14A NACES 座椅成功彈射。US14A NACES彈射椅採用模組化設計，專門整合於美國海軍F/A-18大黃蜂系列、E/A-18G電戰機，以及海軍T-45教練機中，具有極高的可靠性。該款彈射椅具備「零-零」特性，也就是零高度、零速度（Zero/zero）的彈射救援功能，飛行員即使在飛機靜止停在地面或剛起飛發生緊急狀況時，也能安全跳傘逃生。這款彈射椅容許的飛行員裸重範圍介於 46.7 公斤到 111.1 公斤之間。飛行員成功彈射跳傘逃生，馬丁貝克公司通常會致贈領帶、領針、限量腕錶與證書給生還飛官，以證明自家產品的可靠性。根據馬丁貝克公司臉書資料，5月13日美國空軍1架T-38C教練機墜毀，認證是第7816位使用馬丁貝克彈射椅成功逃生的飛官，這2架EA-18G生還飛官，預計成爲第7816至7820成功逃生的飛官。我國空軍勇鷹高教機、幻象2000戰機也使用該公司彈射椅。