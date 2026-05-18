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▲邊佑錫上傳手寫信為爭議道歉。（圖／翻攝自邊佑錫IG@byeonwooseok）

由邊佑錫和IU主演的韓劇《21世紀大君夫人》捲入歷史與文化考究爭議，掀起韓國民眾罵聲，日前IU在見面會時淚崩道歉：「沒有展現成熟的一面，那都是我的錯」；今（18）日邊佑錫也在個人IG透過手寫信道歉，表示自己對作品中的「歷史脈絡與意義」思考不夠周全，之後會更慎重面對每一部作品。邊佑錫今（18）日在IG上傳手寫信，透露這段時間透過外界的批評與指教，讓他重新反省身為演員的責任，他坦承，演員不只是把角色演好，更應該對作品傳遞出的訊息與文化背景負起責任，「是我對作品中的歷史意義不夠充分理解，也沒想到觀眾是否會接受」，承諾未來會以更加慎重、成熟的態度面對每一部作品。此次爭議源自《21世紀大君夫人》劇中多段設定，被韓國觀眾質疑「歷史觀錯亂」，其中，邊佑錫飾演的「李安大君」登基橋段，因佩戴象徵藩屬國等級的「九旒冕冠」，加上群臣高喊「千歲、千歲、千千歲」，遭批疑似將韓國描繪成中國附屬國，引爆「矮化國格」爭議；此外，劇中還出現淘寶貨中國廉價茶具，以及IU泡茶方式為中國式茶道；另外還有「大妃向大君下跪」等違反韓國傳統儒家倫理的橋段，讓不少韓網怒批「完全亂編」。面對輿論延燒，劇組已緊急公開致歉，並宣布修改VOD與重播內容，將爭議台詞中的「千歲」全面更正為「萬歲」，同劇女主角IU也在16日生日活動上，為相關爭議向粉絲90度鞠躬致歉，還一度紅了眼眶，坦言自己未來會帶著更大的責任感繼續努力。