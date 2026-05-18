美國總統川普（Donald Trump）日前公開表明，不希望看到有人走向獨立；隨後，總統賴清德在民進黨創黨40周年活動上，重新定調台獨的兩大意涵，強調「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」。對此，被視為民進黨「台獨理論大師」的前立委林濁水則回顧黨內歷史，直言民進黨的台獨路線，當年差一點就被前總統陳水扁與前立委郭正亮「幹掉」。
林濁水爆內幕：陳水扁當年曾想廢台獨黨綱

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林濁水表示，由於許多人搞不清楚「台獨黨綱」與《台灣前途決議文》之間的關係，他也藉此回顧相關緣起過程，陳水扁在2000年總統大選前，曾秘密找黨內幹部商討「廢除台獨黨綱」，核心主張只有一點，就是堅持國號必須是「中華民國」。

林濁水坦言，當年陳水扁認為「台獨」不利選情，因此主張淡化相關路線；不過，他與獨派人士則認為，若廢除台獨黨綱，恐將重創台灣人認同與民進黨長期發展。林濁水直言，如今回頭看，國族認同的發展，果然證明當時陳水扁未免短視。

「目前國號中華民國」成折衷方案

林濁水進一步指出，當年黨內爭議激烈，最後由陳忠信提出「不修黨綱、改通過決議文」的折衷方案，才化解內部衝突。他表示，自己當時堅持將「台灣是主權獨立國家，目前國號為中華民國」等概念寫入決議文，同時強調國家的核心在於主權、人民、政府與土地，而非國號本身。此外，也主張台灣在國際上應具備彈性，不能死守ROC名稱。

林濁水續指，最終形成的《台灣前途決議文》，不僅保留台獨黨綱精神，甚至進一步強化「主權獨立」論述，只是在「中華民國」前加上「目前」兩字，以回應陳水扁的要求。

郭正亮曾強烈不滿！林濁水：如今想來仍有幾分餘慄

林濁水也爆料，一向反對台獨的扁系成員郭正亮對此極度不滿，認為雖然形式上承認ROC，但加上「目前」兩字後，還洋洋灑灑論述主權獨立，實際上已經把「反台獨」精神徹底架空，因此之後多次公開批評。

最後，林濁水感嘆，如今台獨與台灣人認同已逐漸成為台灣社會主流，也讓民進黨在政黨競爭中占據優勢；但回頭看，當年民進黨的台獨路線，差點就被陳水扁、郭正亮等人幹掉，「在慶幸之餘，也不免有幾分餘慄」。

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林翊涵編輯記者

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