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林濁水坦言，當年陳水扁認為「台獨」不利選情，因此主張淡化相關路線；不過，他與獨派人士則認為，若廢除台獨黨綱，恐將重創台灣人認同與民進黨長期發展。林濁水直言，如今回頭看，國族認同的發展，果然證明當時陳水扁未免短視。
「目前國號中華民國」成折衷方案
林濁水進一步指出，當年黨內爭議激烈，最後由陳忠信提出「不修黨綱、改通過決議文」的折衷方案，才化解內部衝突。他表示，自己當時堅持將「台灣是主權獨立國家，目前國號為中華民國」等概念寫入決議文，同時強調國家的核心在於主權、人民、政府與土地，而非國號本身。此外，也主張台灣在國際上應具備彈性，不能死守ROC名稱。
林濁水續指，最終形成的《台灣前途決議文》，不僅保留台獨黨綱精神，甚至進一步強化「主權獨立」論述，只是在「中華民國」前加上「目前」兩字，以回應陳水扁的要求。
郭正亮曾強烈不滿！林濁水：如今想來仍有幾分餘慄
林濁水也爆料，一向反對台獨的扁系成員郭正亮對此極度不滿，認為雖然形式上承認ROC，但加上「目前」兩字後，還洋洋灑灑論述主權獨立，實際上已經把「反台獨」精神徹底架空，因此之後多次公開批評。
最後，林濁水感嘆，如今台獨與台灣人認同已逐漸成為台灣社會主流，也讓民進黨在政黨競爭中占據優勢；但回頭看，當年民進黨的台獨路線，差點就被陳水扁、郭正亮等人幹掉，「在慶幸之餘，也不免有幾分餘慄」。