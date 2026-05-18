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▲台北市長蔣萬安（中）南下雲林參訪農漁產。（圖／張嘉郡辦公室提供）

台北市長蔣萬安今（18）日率領市府團隊南下雲林，參訪虎尾花生與口湖台灣鯛、鰻魚，立法委員張嘉郡也陪同。張嘉郡表示，希望透過台北與雲林的合作，建立更直接的農漁產供應鏈，並透過台北的市場通路、行銷能量與國際曝光，協助推廣雲林農漁水產品牌化，打進國際市場。為了關心台北市學童營養午餐議題，蔣萬安實地走訪虎尾農會、口湖的鰻魚養魚池與台灣鯛生態創意園區，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、虎尾鎮長林嘉弘、口湖鄉長李龍飛陪同，蔣萬安允諾會與雲林建立更直接的農漁產供應鍊，讓台北市的學童可以吃得更健康、也更安心。張嘉郡表示，雲林是台灣的糧倉，從世界知名的精品鰻魚，到品質優良的台灣鯛，再到香氣濃郁的花生，都產自雲林，雲林用土地、陽光、水源以及農漁民的汗水，生產出各式各樣優質的農漁產品，從產地到餐桌，餵養了全台灣人的胃，台北也有不少知名的米其林餐廳，食材都是來自雲林。張嘉郡表示，過去一年多以來，不只雲林，台灣各地的農漁產品，正面臨很大的挑戰，政府在關稅談判過程中沒有保護農民，輔導機制也應變不及，犧牲農民的權益，大家點滴在心頭。張嘉郡表示，農民們不是要政府的保護，而是希望政府在對外談判時不要黑箱作業，政府應該是要帶領農民一起打國際賽，而不是讓農民孤軍奮戰。張嘉郡提到，雲林農漁產品絕對是品質保證，不少農民自產自銷，成功行銷到海外，她感謝蔣萬安允諾台北與雲林可以建立更直接的農產供應鏈合作，讓雲林優質農漁產品更穩定進入台北的校園營養午餐、長照機構、公共餐飲系統，讓台北市民吃得安心，也讓農民收益更穩定，共創雙贏。張嘉郡也說，期望透過台北的市場通路、行銷能量與國際曝光，協助雲林農魚水產打造並推廣更多自有品牌，讓雲林的農漁產品可以打進國際市場