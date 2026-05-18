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▲韓韶禧以煙燻妝配高級珠寶登上坎城影展。（圖／達志影像）

▲韓韶禧（在）在《夫婦的世界》中飾演的呂多景因為介入金喜愛、朴海俊的婚姻而爆紅，因此被稱為「最美小三」。（圖／JTBC）

南韓女星韓韶禧今（18）日首度踏上第79屆坎城國際影展紅毯，她一身全黑造型，裡面幾乎沒穿，僅靠短版西裝外套遮住上半身，搭配濃烈煙燻妝與頂級珠寶，冷豔氣場震撼全場。她過去因《夫婦的世界》中介入金喜愛婚姻、飾演「最美小三」爆紅，如今頂著這個代表性封號登上世界三大影展之一的坎城紅毯，再加上前男友柳俊烈也以電影買家身分同時現身坎城，甚至還大方提到她主演的《海邊的暴雪》，讓韓韶禧這趟坎城行從造型到前任全都成為焦點。韓韶禧今天首次登上坎城影展國際競賽片《Garance》的紅毯，以全黑造型亮相，身上佩戴法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron），而裡面幾乎沒穿，直接以短版西裝外套遮身，大秀性感與時尚感，再加上濃烈煙燻妝，大膽造型冷艷有型，掀起熱議。此外，韓韶禧的前男友柳俊烈這次也現身坎城影展，但不是以演員身分走紅毯，而是以電影「買家」的角色參與。一名從事電影發行的粉絲，日前分享在當地巧遇柳俊烈，被對方主動詢問買過哪些作品，當她尷尬回答是韓韶禧主演的《海邊的暴雪》，柳俊烈立刻笑說：「這部是韓韶禧演的電影，我當然知道。」接著還引用前前任惠利當年爆紅的那句「真有趣」形容這部作品，態度自然大方。由於柳俊烈與韓韶禧這次都在坎城，也讓不少網友好奇，他們是否有機會在現場狹路相逢。第79屆坎城影展於本月12日開幕，將持續至23日，今年由朴贊郁擔任競賽單元評審團主席。韓國作品方面，羅泓軫導演的《Hope》入選競賽單元，延尚昊導演的《屍速禁區》則受邀參加午夜展映單元，並在當地舉行世界首映。韓韶禧2020年在熱門狗血韓劇《夫婦的世界》中飾演呂多景，她知三當三介入金喜愛、朴海俊的婚姻，最後還被扶正並生下小孩，出色的演技與美貌，被觀眾封為「最美小三」。其實韓韶禧出道時就因美貌受到關注，但出演的作品像是《百日的郎君》、《Abyss》等表現皆普普，直到接演《夫婦的世界》當最美小三後，人氣終於攀升，還搶走全智賢的飯碗，接下零食品牌代言；之後推出的《無法抗拒的他》、《以吾之名》、《京城怪物》等戲劇也廣受好評，也確定搭檔邊佑錫主演熱門漫改劇《我獨自升級》。