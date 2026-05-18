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加密貨幣市場18日再度出現劇烈波動，「麻吉大哥」黃立成也傳出在這波行情中慘遭斷頭。根據鏈上數據平台 Onchain Lens 統計，他因使用25倍槓桿做多以太幣（ETH），碰上市場急跌後遭到強制平倉，累計虧損高達3240萬美元，約新台幣10億元。不過，他在爆倉後並未停手，反而再度開出新的25倍槓桿多單，引發幣圈熱議。受到中東局勢升溫、通膨壓力等因素影響，加密貨幣市場18日全面走跌。比特幣（BTC）一度跌破7.7萬美元，以太幣也同步下挫，盤中最低來到2107美元，市場出現大規模多頭清算。Onchain Lens 隨後在社群平台X發文指出，黃立成名下帳號「machibigbrother」持有的25倍槓桿ETH多單，因觸及強平價格遭完全清算，大量保證金瞬間歸零。不過，更讓外界震驚的是，黃立成在遭斷頭後沒多久，又重新建立新的25倍槓桿多單，繼續押注以太幣反彈。相關數據曝光後，不少幣圈網友也看傻，留言直呼：「25倍槓桿太瘋狂了」、「被清算還敢再開」、「根本是賭徒模式」。根據鏈上統計，黃立成這波操作累積虧損已超過3240萬美元，折合約新台幣10億元，是驚天鉅額，也難怪外界會如此驚訝，但黃立成目前並沒有特別回應此事。黃立成出身自團體 L.A. Boyz，近年積極投入Web3與加密貨幣領域，經常高槓桿操作，也因此在幣圈具有相當高的討論度。此次大額爆倉事件曝光後，再度掀起市場關注。