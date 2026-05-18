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▲踢帕娛樂強檔製作，由男團成員ARKis禾雁凱（左起）、F.F.O張鈞嘉、ARKis鄭彫秦主演的BL偶像劇《轉過頭，幫你擦眼淚》將在5月20日上架。日本、韓國都有平台可以同步看到。（圖／記者趙文彬攝影）

由踢帕娛樂旗下男團成員禾雁凱、鄭彫秦、張鈞嘉主演的新戲《轉過頭，幫你擦眼淚》，將在5月20日上架。這群正值上升期的偶像演員對這次的拍攝機會極為重視，在戲裡愛得糾纏，戲外也努力培養好默契，拍攝過程中，禾雁凱和張鈞嘉曾因為地點較遠，怕隔天會遲到，提早一天先到附近住宿，還因此有了談心的機會，鄭彫秦今（18）日在記者會現場聽到此事時超傻眼，他表示完全不知情，有被晾在一邊的感覺。張鈞嘉表示，拍攝過程中，有一次他和禾雁凱兩人因拍攝當天會不小心遲到、耽誤劇組進度，兩人竟然瞞著另一位主演鄭彫秦，在前一天晚上偷偷約好，先前往拍攝地點附近開房過夜，只為了確保隔天能準時上工。身為同團兼同劇夥伴的鄭彫秦，對於這兩位戰友私下偷偷開房的超前部署完全不知情，直到記者會上得知這件事，才一臉傻眼。 由於禾雁凱和鄭彫秦是踢帕娛樂旗下男團ARKis成員，張鈞嘉則是F.F.O的成員，禾雁凱表示，也因為這次的拍戲機會，才有機會跟大家變得更熟，特別是和張鈞嘉住一晚，才有機會跟對方談談自己的從小到大的故事，是很難得的機會。青春奇幻愛情劇《轉過頭，替你擦眼淚》描述背負經濟壓力的開朗轉學生張鈞嘉，在遇見光芒四射的樂團主唱禾彥凱（小禾）後，悄然滋長出一段刻骨銘心的曖昧情愫，卻因一場突如其來的車禍讓小禾不幸喪生。沉浸在無盡思念與遺憾中的張鈞嘉，幸得籃球校隊鄭彫秦的溫柔守候與深情陪伴，逐漸找回重新面對生活的力量。全劇在樂團舞台與奇幻記憶的交錯間推进，張鈞嘉演唱小禾的遺作告別過去，並學會放下，牽起守候在身邊的手，帶著愛與力量繼續前行。《轉過頭，幫你擦眼淚》將於5月20日晚間8點正式首播，首播日一次播出兩集，之後每週三固定更新一集，預計在Hami Video、愛奇藝、GagaOOLala等平台同步上架；日本將於U-NEXT播出，韓國則會於wavve、WATCHA、TVING、Heavenly同步上架。