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韓國演員申世景本月在百想藝術大賞上，獲得電影部門最佳女配角獎，然而隨後獲得男配角獎的資深演員李星民，卻在台上冒出一句：「看到惠蘭沒拿到獎，我心裡罵了幾句」，一番話被認為不尊重得獎者申世景，因而引發失言爭議。眼看輿論批評聲浪不斷擴大，李星民的經紀公司HB娛樂於昨（17）日緊急對外發表官方聲明，證實李星民在百想藝術大賞結束後的隔天，就已經親自打電話向當事人申世景致歉，希望能及時止血，平息外界的怒火。第62屆百想藝術大賞在本月8日盛大舉行，申世景憑藉著在電影《人工情報》中的精湛演技，擊敗了眾多強敵，成功抱回電影部門最佳女配角獎。申世景在台上正開心分享得獎感言時，沒想到隨後以電影《徵人啟弒》奪下電影部門最佳男配角的李星民，在上台發表感言時竟突然語出驚人，脫口表示看到同劇組的夥伴廉惠蘭沒有得獎，自己心裡其實忍不住罵了幾句。雖然是在替同劇演員抱不平的玩笑話，但在典禮直播後隨即引來大批網友的強烈不滿。不少人認為，申世景身為獲獎的後輩，在台上實至名歸，李星民在公開場合暗示對得獎結果不滿，不僅對申世景非常不尊重，更顯得缺乏前輩風度，讓場面變得十分尷尬。隨著網友的批評與指責鋪天蓋地而來，經紀公司這才大動作證實，李星民在典禮隔天就已經主動聯絡申世景，並在電話中表達了深刻的歉意。事實上，申世景這次奪下最佳女配角的競爭過程相當激烈，入圍名單包含了《醜得要命》的申鉉彬、《徵人啟弒》的廉惠蘭、《若問世界誰無傷》的張慧珍以及《王命之徒》的田美都，全都是實力堅強的演技派女星，最後由其中最年輕的申世景爆冷拿下獎座，連她自己都很意外，忍不住露出驚訝表情，直呼：「我完全沒想到自己會得獎，現在腦中一片空白。」