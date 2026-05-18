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台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司今（18）日與彰化銀行簽署《合作備忘錄》，完成8大公股銀行跨業結盟合作網絡，包租代管與信託業務所建構的一站式服務模式正式成形。台灣金聯公司董事長宮文萍強調，台灣金聯歷經半年洽商，籌組「公公聯手、強強合作」聯盟，終於圓滿達成目標，未來將更進一步深化合作項目，提供民眾更多元便捷的服務，以因應超高齡社會民眾理財、安養需求。今日簽署儀式由台灣金聯董事長宮文萍與彰化銀行總經理簡志光共同簽署。宮文萍表示，台灣金聯成功籌組「公公聯手、強強合作」聯盟只是服務多元化的起點而非終點，未來只要民眾與銀行往來，若有包租代管需求，台灣金聯就可以馬上提供服務。宮文萍強調，台灣金聯籌組「公公聯手、強強合作」聯盟具有戰略意義，因為114年底台灣65歲以上人口占全部人口20.06%，正式邁入超高齡社會，根據金管會統計，近年來安養信託更是有驚人成長，114年度信託財產本金約1844億元，規模較10年前增加43倍；截至115年3月底，金融機構辦理以房養老累計核貸件數1萬663件、核貸額度628億元，在件數及金額方面，公股銀行均占98%，顯示以房養老市場高度集中於公股銀行，並由穩定成長期進入加速期。宮文萍說，台灣金聯籌組「公公聯手、強強合作」聯盟，符合當前市場主流趨勢，可滿足民眾需求，透過安養信託進行跨界資源整合，例如納入不動產管理，讓不動產租金收入做為安養開銷，兼顧生活照護與財務自主需求，已經成為超高齡社會年長者亟需的服務，所以台灣金聯才積極透過異業跨界，尋求與公民營銀行合作，希望整合包租代管、信託業務提供民眾更多元服務。宮文萍認為，台灣金聯今年成立剛滿25週年，過去經辦數萬件出租案件，累積豐富物業修繕、招租及管理等專業經驗，加上泛公股背景，具有一定程度的公信力，特別是去年10月份開辦了包租代管業務，採取一站式專業團隊服務，從租約安全、租屋管理到租客服務，都會把關到位，對房客及房東都相對有保障，可滿足超高齡社會的安養需要。宮文萍指出，台灣金聯籌組「公公聯手、強強合作」聯盟，目的在建立整合型資產管理平台，將房產活化與金融保障結合，達成「留房養老」的實質目標，為高齡族群提供「一站式」全方位服務。具體合作模式就是銀行端在辦理客戶信託業務時，若有不動產租賃或管理需求，得透過合作機制轉介由台灣金聯提供包租代管等相關不動產專業服務。台灣金聯客戶如有信託規劃需求，亦可轉介給相關銀行提供信託商品及相關金融服務，透過團隊的專業對接，深化包租代管、信託業務整合型服務，確保雙方客戶都能夠獲得更穩定、更專業、更貼心的服務。