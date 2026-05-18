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參選台中市西屯區市議員的「小草女神」劉芩妤，日前因「辣椒水事件」知名度大增，近來她拍一支「服務處提供上廁所、暫時休息」的影片，卻因「放水」鏡頭被質疑「畫面低級」、「貶低外送員」再度引發熱議。劉芩妤表示，影片發想者是年輕的里長參選人，希望體貼日曬雨淋的外送員，才以趣味方式呈現，希望大家可以接受。代表民眾黨參選台中市議員的劉芩妤，先前因柯文哲陪她到逢甲夜市掃街爆發「辣椒水事件」，被封為「辣椒水女神」，昨天她成立競選服務處，卻因先前釋出一支有關外送員的影片，強調「咪咪基地正式上線」，在網路引起討論。影片一開始呈現外送員緊湊忙碌的工作節奏，外送員突然被劉芩妤「抓」進服務處，吹風、按摩，還「噴出水柱」。劉芩妤在畫面中說明，外送員有3急，日曬、雨淋、尿尿急，服務處提供免費休息空間，可以到服務處免費喝水、吃飯、上廁所。有網友覺得幽默溫馨，但也有人質疑影片「怪怪的」、畫面粗俗，似在影射外送員隨地小便，且免費吃便當是否違反《選罷法》？劉芩妤表示，當然沒有免費便當啊！咪咪基地想成為外送員路上的小補給站，讓大家可以進來喘口氣、上個廁所。影片發想者是從事自媒體工作的里長參選人，大家為了如何以趣味方式表達「緊急狀況」，討論很久，希望大家可以接受這樣的表達方式。